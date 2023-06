Fauvillers: une "Forêt Gourmande" au domaine d’Oisefagne

Pour marquer la fin de sa mandature, le Conseil Communal des Enfants a donc mis les petits plats dans les grands.

Cette marche gourmande familiale a pour objectif de promouvoir l’activité physique, le bien-manger, mais aussi, et surtout, faire découvrir les producteurs et artisans de la commune. Elle est organisée en partenariat avec l’ADL (Agence de Développement Local)

Découverte de producteurs locaux

Tout au long de la balade de 4 kilomètres, plusieurs producteurs de la commune de Fauvillers vous présenteront leurs produits autour de cinq stands de dégustation.

Au menu: apéritif maison, bière artisanale, salade d’épeautre, jus de pomme et poire, fromages, fruits et légumes, burger d’angus avec petit pain maison crêpes, glace artisanale. Bref de quoi passer un excellent moment en famille au lendemain de la fin de l’année scolaire.

"Nous invitons tous les Fauvillersois et leur connaissance à participer à cet événement, précise Ivan Vieni, petit bourgmestre des enfants. Nous travaillons à ce projet depuis des mois. Nous avons d’abord contacté les producteurs et artisans de notre commune. Ceux-ci ont répondu d’emblée présents. Nous les avons ensuite rencontrés afin de mettre en place l’événement et son menu."

D’un point de vue pratique, cette activité fonctionne sur inscription. Le forfait est de 30 € par adulte et 10 € pour les moins de 16 ans.

Les réservations doivent s’effectuer par mail à sylvain.cotman@fauvillers.be ou téléphone 0478 79 25 36 avant le 30 juin