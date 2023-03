Sylvie Toussaint, nouvelle présidente du CPAS de Fauvillers

Le conseiller communal Thibault Adam, qui fut en début de législature président du conseil, reprendra la place de conseiller CPAS laissée vacante. Thibault Adam l’avait déjà occupée par le passé. Il est plus qu’intéressé par les matières, étant lui-même assistant social.

Le bourgmestre Nicolas Stilmant a précisé: "Thibault Adam siège aussi au conseil communal, ce qui permettra à la majorité de garder quelqu’un qui peut être le relais entre les deux instances et ainsi aider à la cohérence dans le fonctionnement interne".

L’Eldo: outil multiservices

Autre point présenté et longuement débattu car ne faisant pas l’unanimité, c’est la convention de faisabilité pour l’ELDO. Le PCDR a été approuvé il y a un an maintenant et le projet a traîné, l’acquisition des bâtiments de l’ELDO n’étant toujours pas réalisée.

Le pourquoi du retard ? Le bourgmestre a précisé: "C’est l’introduction du dossier dans l’appel à candidatures"tiers-lieux", où il n’a malheureusement pas été retenu. L’ELDO pourrait évoluer vers un outil social, économique, mais surtout multiservice. L’idée est de profiter de l’emplacement idéal du bâtiment pour qu’il puisse servir à des initiatives sociales existantes qui ont besoin de place, comme la maison communautaire, les stages ou plaines du CPAS, le repair’café, mais aussi en développer des nouvelles comme un café social par exemple".

Dans la dimension économique, le lieu devrait accueillir un espace pour de la restauration éphémère, mais aussi un distributeur de produits locaux

L’échevin Geoffrey Chetter a ajouté: "La volonté est de conserver au maximum le bâtiment dans sa structure actuelle, en améliorant ses performances énergétiques, son accessibilité et en cloisonnant les espaces pour le rendre multifonctions".

Au vote: deux non de la minorité (Baudouin Goffin et Erwin Grandjenet) et une abstention côté majorité (Jean-Philippe Georges).

Éclairage de nuit, vendredi et samedi et non dimanche

Les conseillers ont aussi abordé la proposition d’Ores de poursuivre la coupure d’électricité de minuit à 5 h, qui devrait permettre de réaliser une économie d’environ 30% sur la facture annuelle.

Comme les communes voisines consultées (Vaux-sur-Sûre et Léglise), la majorité considère que la coupure pourrait être poursuivie en semaine, au moment où c’est le moins impactant, mais que l’éclairage devrait rester allumé les week-ends. Nuance cependant, le week-end de préférence les vendredis et samedis.. et non le dimanche.