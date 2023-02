Deuxième démission en cours de législature d'une présidente de CPAS à Fauvillers

Elle évoque toutes les difficultés de concilier une fonction politique avec son métier, ce qui est pourtant inévitable dans les petites communes, mais est problématique pour de nombreux mandataires.

Pour le bourgmestre Nicolas Stilmant, c’est avec regret qu’il voit Mme Goossens renoncer à cette fonction. Il a ajouté: "Sonia a réussi à instaurer un dialogue constructif avec les conseillers du CPAS et à les impliquer plus dans les décisions, elle a permis au CPAS d’obtenir des moyens supplémentaires en gestion administrative et a été sans cesse attentive à être une intermédiaire cohérente entre les décisions du collège et les attentes du CPAS, dans un dialogue qu’elle a toujours veillé à garder ouvert, malgré les difficultés qu’elle assumait souvent seule."

Sonia a notamment réinsufflé un dynamisme dans les activités des aînés, mais aussi des jeunes, après une période de gestion du Covid qui a été très compliquée: deux excursions par an pour les aînés, une journée skate annuelle pour les jeunes, des sorties en bus vers les centres commerciaux pour les aînés, ou encore les stages durant les vacances pour les plus jeunes.

Le bourgmestre a conclu: "Malgré l’excellente relation qu’elle a pu entretenir avec les conseillers CPAS, il est clair que nous n’avons pas mesuré, moi en premier, tout ce que ses efforts impliquaient en termes de fatigue et de surcharge et que nous n’avons pas pu lui apporter tout le soutien dont elle aurait eu besoin. Nous devons en tirer les leçons sur la charge de travail que nous demandons à nos mandataires et comment les accompagner au mieux."

Pacte de majorité modifié

Sur les bancs de la minorité, Erwin Grandjenet a lui aussi réagi à cette démission. Force est de constater que le poste de présidence du CPAS n’est pas un poste comme les autres. Nadine De Clercq avait elle aussi démissionné de la présidence pour raisons personnelles en octobre 2020.

Le conseiller Grandjenet a ajouté: "User deux présidentes de CPAS, ce n’est pas commun ! Qu’a-t-il manqué pour que cela fonctionne ? Sonia Goossens a-t-elle été suffisamment aidée dans le rôle qui lui était confié ? Ne faut-il pas envisager que les missions du CPAS soient d’abord celles qui lui sont effectivement de base ? La conjoncture des absences, pour de bonnes raisons, des employés, a sans doute accentué la charge de travail. Si le collège souhaite augmenter l’offre, notamment des plaines destinées aux enfants, il faudra alors peut-être réengager une coordinatrice ATL subsidiée par l’ONE et que la commune s’en charge car le CPAS a d’autres priorités. Nous souhaitons, pour le bien de la commune, que la sérénité soit retrouvée et que rapidement une solution puisse être trouvée pour le bien de la population."

Un pacte de majorité modifié sera présenté au prochain conseil communal pour pourvoir au remplacement de la présidente.