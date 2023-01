Six nouvelles bornes de recharge électrique dans la commune de Fauvillers

Les conseillers ont donc privilégié des espaces à proximité d’infrastructures existantes, comme les écoles des trois entités, la maison rurale, la poste, la maison communale ou le Pâchis à Fauvillers, la maison de village de Sainlez, le centre de Strainchamps ou encore celui de Wisembach.

Des voiries remises en état

Les conseillers ont décidé de passer deux marchés de réfection de voiries prévus sur fonds propres. Comme l’a précisé l’échevin des travaux Éric Strépenne: "ll s’agit de la voirie entre Strainchamps et la Nationale 4, (158 000 €) qui se dégrade très fortement, et de la voirie entre Warnach et Tintange, qui nécessite un gros entretien (84 000 €)".

Il y a évidemment beaucoup de travaux à prévoir sur les voiries, d’autres sont inscrits au PIC, mais le choix s’effectue aussi en termes de fréquentation des routes.

Les conseillers ont décidé des conditions de recrutement d’un nouveau chef des Travaux. En effet, Raoul Didier en poste jusqu’à présent a remis sa démission. Pour son remplacement, il a été décidé d’une procédure pour rechercher un profil plus administratif, car de nouvelles missions se sont ajoutées à la fonction au fil du temps, comme le conseil en prévention, la gestion d’urgence et la rédaction des clauses techniques des marchés publics.

Fauvillers a déposé sa candidature pour bénéficier d’un subside POLLEC, afin de poursuivre son plan d’action énergie climat. Jusqu’à présent, c’est Julien Schockmel qui coordonnait ce plan pour les Communes de Fauvillers, Léglise et Martelange, mais dans le nouvel appel à candidatures, il est prévu que chaque commune doit disposer de son propre agent à temps plein.

Un autre point ajouté dans l’urgence et débattu pendant près d’une heure, concernait l’achat de l’ancien immeuble Eldo situé sur le Pâchis, achat déjà décidé en juillet dernier, et un nouveau subside escompté (PCDR), compte tenu que ce projet n’a pas été retenu dans le cadre de l’appel à projets "Tiers lieux ruraux" proposé par la Région Wallonne.

Des caméras installées pour lutter contre les incivilités

Fauvillers va pouvoir finaliser le marché pour l’achat de plusieurs caméras de vidéosurveillance (2 opérationnelles et 3 factices), financées par la ministre Tellier.

Ici aussi plusieurs endroits sont privilégiés puisque ce sont des caméras déplaçables et qu’elles pourront donc couvrir une grande partie du territoire de la commune.

Les endroits où les actes d’incivilité sont le plus souvent constatés sont les cimetières, les aires de jeux, mais surtout les routes qui mènent à la Nationale 4. L’échevin Geoffrey Chetter a précisé que le coût serait relativement élevé, de l’ordre de quelque 67 000 €.

Et le mayeur Stilmant d’ajouter: "No us avons reçu un avis positif des services de police sur ces endroits et nous pouvons donc entamer la procédure pour les installer ces caméras. Les images ne seront consultées que sous la supervision d’une personne compétente et assermentée, l’agent constatateur ou la police communale, et ne seront pas conservées plus d’un mois".