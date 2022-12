Une nouvelle galerie d'art chez Réjane Muller à Sainlez

À présent, le couple a reconstruit et l’on pourra découvrir dans quelques jours une jolie galerie d’art à l’étage de leur nouvelle maison, naturelle et design à la fois.

Le ton est déjà donné dès l’entrée. Vous savez que vous êtes chez Réjane.

Réjane Muller précise: "Q ui penserait qu’à Sainlez l’art est au cœur de la nature ? Il faut être une passionnée de fleurs pour avoir déplacé les grands arbres préférés de l’autre maison à côté, derrière la nouvelle. Et avoir ainsi une maison neuve avec un jardin de 15 ans, visible d’une baie vitrée immense qui vous donne l’impression de vivre au centre du jardin."

Une large panoplie de couleurs

Cette année, la création de tableaux par Réjane, cette maîtresse d’école à présent retraitée, a été dense et dans une large panoplie de couleurs. L’orange est à l’honneur, réchauffant les cœurs, s’imposant sur les grands murs blancs de l’espace d’art. Une vaste série de petits formats qui s’associent pour dégager une vibration lumineuse, capte votre regard et vous dévoile son intimité.

Par ailleurs, le vieux rose, s’est vu souligné de brun si sombre et de blanc purifiant tout autant. Dans une autre pièce, le vert et le blanc se lient pour créer une fraîcheur appropriée. Le végétal reste bien présent en forme et en matière dans certaines toiles aux formats variés.

D’autres thèmes sont approchés comme l’équilibre, l’audace, la liberté, l’amour, la création. Cette artiste, par sa sensibilité, a su une nouvelle fois associer parfaitement l’œuvre et le lieu.

Vernissage le vendredi 9 décembre 19h chez Réjane Muller, 113C, rue du Vivier à Sainlez.

Visites de 10h à 19h le vendredi 16, samedi 10 et 17 décembre, et les dimanches 11 et 18 décembre.