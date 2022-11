Ce show explore, démonstrations à l’appui, les possibilités infinies que nous offre le cerveau humain. Au travers de diverses expériences aussi étonnantes qu’amusantes, le mentaliste namurois Benjamin Ghislain emmènera à la découverte des méandres de l’esprit et de ses multiples facettes. Divinations, prédictions, influences et manipulations mentales feront s’éloigner les limites de la connaissance et du rationnel. Ni sorcier, ni charlatan, ni marabout, ni hypnotiseur, Benjamin Ghislain aura pour objectif de démontrer qu’en alliant les techniques basées sur la psychologie, la suggestion et des techniques théâtrales, il peut créer l’illusion de maîtriser un sixième sens capable de contredire toute logique scientifique !

Les billets sont en vente au prix de 18 € pour les adultes et 14 € pour les moins de 25 ans.

Réservation en ligne via la plateforme www.billeto.be – https ://billetto.be/fr/e/brain-damage-benjamin-ghislain-mentaliste-billets-735748