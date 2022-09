Suite à la découverte, à Malmaison (Fauvillers) d’un dépôt clandestin de matériel semblant avoir servi à une cannabiculture, la police se rend dans cet ancien bar inoccupé.

Les policiers retrouvent cachés dans les taillis, à une cinquantaine de mètres de là, deux individus portant des passeports albanais.

La perquisition à l’intérieur du bâtiment permet de découvrir 1 370 plants de cannabis qui sont saisis et détruits.

Un des deux Albanais arrêtés déclare être arrivé en Belgique un mois plus tôt, à la recherche de travail. On lui a promis d’être rémunéré et d’avoir à manger s’il arrosait chaque jour les plants de cannabis à Malmaison et s’il surveillait les lieux afin que personne ne puisse voler les plants.

Il récidive à Bruxelles

Après une période de détention préventive, cet Albanais a été remis en liberté sous conditions, mais fin août 2021 à Bruxelles, il est contrôlé à Bruxelles et on découvre qu’il possède les clefs de deux appartements bruxellois où sont stockés respectivement 2 kg et 5 kg de cannabis ainsi que 416 plants.

Pour ces faits de Bruxelles, Elton Ndoja, 35 ans, a déjà été condamné en mars dernier à 38 mois de prison.

Puisque les faits de Fauvillers concernent la même période infractionnelle, le tribunal correctionnel de Neufchâteau a décidé de lui infliger une peine complémentaire d’un an de prison et d’une amende de 8 000€.

Les deux autres prévenus albanais, qui font défaut, sont condamnés à 2 ans et 18 mois de prison.

Au civil, les trois Albanais devront verser 31 515 € à la société ORES, en raison du détournement d’électricité lors de la culture de cannabis à Fauvillers de janvier à mars 2021.