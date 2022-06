Tapages: des gîtes pourraient fermer un mois à Fauvillers

Un gros poste concernait évidemment les dépenses de voirie qui sont en forte augmentation avec l’inflation qui pèse actuellement sur les fournitures et matériaux.

Hébergements touristiques et tranquillité des villages

Le bourgmestre Stilmant a proposé aux conseillers que la commune adopte un protocole concernant les gîtes. "Nous voyons se développer une offre touristique de plus en plus importante, et notamment du tourisme durable avec des gîtes de petite ou moyenne capacité mais aussi des gîtes de grande capacité, explique-t-il. Jusqu’ici, cela n’a posé aucun souci majeur et c’est un atout pour notre territoire, surtout si nous sommes amenés à devenir Parc national et à accueillir des visiteurs charmés par nos paysages, notre nature préservée."

Pour les élus fauvillersois, il était important de pouvoir cadrer ce développement et s’assurer que ces nouvelles installations ne perturbent pas la tranquillité des villageois.

Les conseillers ont adopté à l’unanimité, un règlement qui prévoit des amendes de 25 €, avec perception immédiate, notamment pour du parking sauvage, des feux allumés sans permission, mais qui prévoit en prime une veille soutenue sur les infractions liées au tapage qui pourraient être constatées.

Et le bourgmestre d’ajouter: " Si trois infractions sont constatées sur une période d’un an, le collège sera saisi du problème et pourra ordonner une fermeture administrative d’un mois, qui pourra être prolongée en cas de récidive. Nous espérons bien sûr ne pas avoir à utiliser ce règlement, mais il nous semblait utile de responsabiliser les propriétaires, mais surtout les locataires, et la minorité d’entre eux qui pourraient poser problème."

Méthodes douces pour la chasse

Les conseillers ont passé les cahiers des charges pour la forêt indivise du massif d’Anlier, et en particulier "Rulles Est" et "Chenel". Les pratiques de chasse évoluent. Une partie de la forêt est en chasse à licence, c’est-à-dire de l’affût avec poussée silencieuse, avec des lots réservés aux chasseurs locaux. L’efficacité de cette chasse en termes de respect du gibier et de la tranquillité en forêt est plus importante.

Le mayeur a conclu: "C’est pourquoi les cahiers des charges prévoient une généralisation, dans les deux années, sur ces deux lots, de méthodes plus douces comme l’affût, la traque, avec des battues qui ne seront progressivement utilisées que dans les cas où le plan de tir n’est pas rencontré et que cela présente des soucis de surpopulation, notamment liée aux sangliers."