Fauvillers a listé 45 projets à réaliser avant 2032

Comme on le sait depuis un mois, le Gouvernement wallon a approuvé le nouveau PCDR de Fauvillers. Fauvillers pourra donc bénéficier de subsides en développement rural pour la mise en œuvre des différents projets pendant 10 ans (2022-2032).

Les projets repris dans ce second PCDR sont issus des 251 propositions formulées par les Fauvillersois lors des réunions et consultations citoyennes.

Le nouveau PCDR contient 45 fiches-projets à mettre en œuvre d’ici 2032: 14 ont une dimension "sociale et culturelle", 18 ont une dimension "environnementale" et 13 ont une dimension "économique". Le bourgmestre a précisé que les trois premiers projets à concrétiser seront"l’aménagement de l’Eldo sur la place des Tilleuls en maison multiservices associée à un logement locatif, l’aménagement de la salle de Warnach en maison de village et le développement du site de Oisefagne avec l’aménagement d’un verger conservatoire et d’un espace arboré de "mémoire"."

Un PCS où l’on ne croise pas les bras

Autre volet abordé ce mardi soir, la politique générale du PCS (Plan de Cohésion Sociale) présidé par Sonia Goossens avec Carine Stas comme cheffe de projets. Parmi les activités en place, il y a l’"Action job étudiant", des ateliers d’aide à la rédaction de CV, de lettres de motivation pour fournir les clés pour déposer une candidature.

On a évoqué aussi les animations de prévention autour du cyber harcèlement. Côté citoyenneté, on a épinglé les animations du Conseil Consultatif des Jeunes, du conseil Consultatif des Aînés, le "repair café" itinérant le dernier samedi du mois sur les communes de Fauvillers et Martelange. Il y a eu aussi l’organisation d’un module de formation "web-emploi", la formation théorique au permis de conduire, la distribution de la boîte "Senior Focus" aux aînés de la commune. Celle-ci permet de gagner un temps précieux lorsque les urgences interviennent à domicile. Le projet Yuugi est un service gratuit d’échanges de correspondances qui vise à créer, à développer et à entretenir le lien. Il consiste à mettre en relation des personnes de tous âges par l’intermédiaire d’échanges de courrier. Avant le huis clos, les conseillers ont décidé d’octroyer une aide exceptionnelle de 200 € à un club de football hors commune, celui de Witry Menufontaine.