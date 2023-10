Élections 2024 à Etalle: beaucoup de questions et quelques balles perdues

Multiples crises

Globalement, Thiry et Hanus sont satisfaits de cette législature, malgré les crises à gérer et les lenteurs administratives. "Cela a été difficile. On a eu la PPA, les scolytes, le Covid, la crise de l’énergie… Et puis, beaucoup de dossiers prennent du temps", déplore le bourgmestre. Et Mélissa Hanus d’ajouter: "je regrette vraiment l’absence d’agrément pour le beau projet de la Maison des Jeunes. J’espère que cela arrivera, c’est un dossier qui me tient à cœur", dit-elle.

Selon Henri Thiry, la question des listes électorales se posera vers la fin du mois de juin 2024. En interne, le Collège n’a pas vraiment parlé officiellement des élections communales. C’est également le cas du côté de la minorité Ecolo. "Notre objectif pour le moment, c’est de mener notre rôle de minorité constructive. On travaille très dur sur les dossiers", explique Lieve van Bugghenhout qui s’interroge à un an du scrutin. "Julie Comblen se tâte, Anne-Marie Claude a déjà fait deux mandats, Sébastien est repartant et moi, cela dépendra du projet que l’on va proposer. Je préfère présenter une liste incomplète avec un bon projet, plutôt que de faire du remplissage avec un mauvais projet", ajoute-t-elle.

Pas le poids face à la liste Mayeur

D’ailleurs, Lieve van Buggenhout ne croit pas, en l’état actuel des choses, à un revirement en 2024. "Si on repart avec le modèle de 2018, à savoir la liste Mayeur et notre liste, nous n’avons clairement aucune chance. Une seule liste Ecolo ne pourra pas contrer. Par contre, si une scission s’opère au sein du groupe Mayeur ou qu’une 3e liste apparaît, là, il y aura plus de chances d’envisager quelque chose", explique-t-elle. Quitter la liste d’Henri Thiry, est-ce bien envisageable pour Mélissa Hanus ? "Je tiens à préciser qu’il n’a jamais été question de se dissocier du groupe Mayeur. D’autant plus que c’est grâce à ce groupe et à Henri que j’ai pu faire mes premiers pas en politique. La liste Mayeur, c’est une liste historique qui représente la stabilité", nous répond Mélissa Hanus.

Tensions au Collège

En interne, plusieurs sources nous parlent de moments de tensions entre Mélissa Hanus et le reste du Collège. Lieve van Buggenhout confirme également ces faits. "Oui, il y a parfois des tensions entre Mélissa et les échevins. Cela s’entend parfois au conseil, il y a des jeux d’ego. Ils sont contents d’avoir Mélissa dans le groupe, car elle ramène des voix, mais je pense qu’elle peut déranger… Et cumuler une fonction de députée, d’échevine et de présidente provinciale du PS, ce n’est pas acceptable (N.D.L.R. : précisons que d’autres politiciens, comme Benoît Piedboeuf, assument aussi ces trois fonctions). Une commune comme Etalle mérite qu’on s’investisse à temps plein." Mélissa Hanus a, quant à elle, précisé que le travail d’élu commence dès le pas de la porte. "C’est un engagement important, on est sollicité dès qu’on sort de chez soi. Nous avons la chance, à Etalle, de pouvoir compter sur une équipe forte. Je suis motivée de repartir ainsi", termine-t-elle.

Le résultat du premier scrutin fédéral nous apportera-t-il des réponses quant à l’avenir de l’échevine socialiste à Etalle?