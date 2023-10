Anne-Marie Gilson, première femme bourgmestre d’Etalle, est décédée à l’âge de 97 ans

Sa vie politique n’a pas été un fleuve tranquille. En 1976, à la fusion des communes, elle se retrouve dans la minorité, car une des listes PSC emmenée par Mme Bovy et Guy Charlier font alliance, conduisant M. Charlier sur le siège de mayeur. Mais c’était une femme téméraire et elle sera à nouveau élue conseillère communale de 1982 à 1988 et de 1994 à 2000 sur la liste de Nadine Denis, mais dans la minorité. Ce sera d’ailleurs son dernier mandat politique. Elle travaillait dans l’enseignement.

Une dame au grand cœur

Durant toute sa vie, Anne-Marie s’est dévouée pour les autres. Elle a marqué de son empreinte la vie sociale, et celle de la paroisse. Jusqu’à l’âge de 95 ans, elle se rendait tous les lundis et mercredis à la seigneurie de l’Enclos pour apporter de la joie aux pensionnaires.

"Elle a été un modèle par son énergie, ses services et son dynamisme. Elle était généreuse et aimait la vie", souligne Alain Tholl, de la seigneurie.

Elle était une "féministe" de l’ACRF (Action catholique rurale femmes) et avait même interpellé le pape Jean-Paul II à ce sujet. Une dame qui a marqué la vie associative et politique de la commune d’Étalle.

Elle a aussi consacré sa vie à la musique et faisait partie de la chorale paroissiale que dirigeait son mari Edmond. Alors qu’elle avait 91 ans, elle avait reçu les petits Chanteurs à l’Étoile motivés par Dominique Remience et d’autres bénévoles. "C’est un réel réconfort que d’accueillir ces enfants dans le cadre de Noël. Leurs chants apportent de la chaleur", avait-elle expliqué, avec émotion, Elle avait fait des galettes de saint Nicolas en quantité pour les enfants.

Elle était veuve d’Edmond Gilson et avait trois enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite fille.

La liturgie des funérailles sera célébrée en l’église d’Étalle ce mardi 3 octobre à 10 h 30.