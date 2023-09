La N 83, entre Etalle et Vance, fermée en direction d’Arlon durant 4 jours

Concrètement, le chantier permettra le renouvellement des couches supérieures de la route d’Arlon entre le giratoire de Vance et le carrefour formé avec la rue de Sivry, soit sur 2 kilomètres.

Du lundi 2 octobre au jeudi 5 octobre, la circulation en direction d’Arlon sera impossible. Les centaines d’automobilistes qui empruntent chaque jour ce tronçon seront déviés via la N 87 et les échangeurs n°29 "Habay" et n°30 "Fouches" de l’E 411.

En direction d’Etalle, la circulation sera maintenue sur une voie avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h.

Ce chantier représente un budget de près de 135 000 € HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec son partenaire technique: le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.

C’est la société Socogetra qui exécutera ces travaux.