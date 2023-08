Ecolo souhaite des repas sans porc et plus d'alternatives à la viande dans les écoles d’Etalle

Découvrir d’autres goûts

Dans un souci d’inclusivité et de diminution de l’empreinte carbone, les élus de la minorité ont voulu savoir si des repas sans viande ou conformes à certaines convictions religieuses pourraient être servis aux élèves. « Certaines écoles proposent un repas sans viande deux fois par semaine. Cela permet de découvrir de nouveaux goûts. Et pour les élèves musulmans, des dispositions sont-elles prévues ? », lance Julie Comblen à Virginie Roelens. Et l’échevine de répondre : « Il est prévu dans le cahier des charges de prévoir une découverte culinaire par mois, sans forcément proposer de la viande. Mais généralement, il y a moins d’inscrits ces jours-là. Concernant l’alternative à la viande de porc, c’est bien sûr possible. Les parents doivent nous le signaler en début d’année et un menu adapté sera proposé. Nous pouvons rajouter cela au cahier des charges sans problème », termine l’échevine. Le point a été voté à l’unanimité du conseil communal.