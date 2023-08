Un mât de 60 mm avant l'arrivée d'éoliennes à Etalle

Le promeneur qui déambule dans les bois entre Buzenol et Etalle et parvient à l’orée de la forêt, juste à l’arrière du zoning de Gantaufet et de l’entreprise Gaume Logistics, est surpris par la présence, récente, d’un mât tubulaire d’une soixantaine de mètres de hauteur, flanqué de filins avec boules rondes.