Etalle rend un avis "réservé" pour le SDT

Parmi les quelques doléances notées au vol, le bourgmestre évoquait, notamment, l’impact d’un tel SDT sur le territoire communal ; l’accueil futur des PME et artisans ; les éventuelles aides de la Région ou encore l’instauration d’une politique globale pour obtenir plus facilement les permis.

Une mouture qui ne convainc pas

Anne-Marie Claude (min.) est intervenue suite à la présentation du point en disant que "le plan SDT ne correspond pas à la province, mais à la région Entre-Sambre-et-Meuse. On insiste fort sur le développement économique, mais nous ne voulons pas être l’antichambre de nos riches voisins. Les immeubles, richesse des promoteurs, défigurent nos villages. Qu’en est-il, aussi, de la mobilité ici pour quelqu’un qui n’a pas de voiture ? On installe des bornes de recharge pour vélos électriques, mais les pistes cyclables sont inexistantes", a-t-elle, notamment, relevé. Ce à quoi le bourgmestre a répondu en annonçant que la piste cyclable de Vance sera bientôt rénovée par la Région, tout comme la partie nord du contournement d’Etalle. Les dates du début des travaux ne sont pas encore connues.

"Vous dites un avis réservé. Donc, c’est ni ‘oui’, ni ‘non’ ?", s’interroge la conseillère Lieve Van Buggenhout (min.). "Si la Région corrige le SDT en tenant compte des remarques, Etalle sera d’accord. Dans le cas contraire, ce sera non", répond l’échevin Sébastien Peiffer avec l’approbation d’Henri Thiry. " J’espère que la nouvelle mouture nous sera présentée, car je ne veux pas dire oui en l’état actuel des choses s’ils ne prennent pas en compte ces remarques", rétorque Julien Comblen (min.). "Ils ne vont pas regarder vos nuances, hein ! Ils vont regarder les ‘oui’ et les ‘non’ à l’échelle wallonne et ils trancheront", se désole Anne-Marie Claude (min.). "Mais si, Anne-Marie…", rajoute le bourgmestre. "Et bien si c’est effectivement le cas, Anne-Marie, ça sera non du coup !", termine l’échevin Peiffer, mettant ainsi un terme à ce qu’on pourrait qualifier d’une très mauvaise partie de ni oui, ni non...

Le conseil communal espère que les remarques renseignées dans la délibération seront écoutées par la Région wallonne.