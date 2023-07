Cette maladie orpheline est due à une mutation sur le gène EBF3 qui entraîne, durant la grossesse, une malformation du cervelet, ce qui produit des conséquences nombreuses, mais qui peuvent être différentes d’une personne à l’autre.

Dans le cas d’Ylona, sa maman a remarqué, quand sa fille avait quatre mois, qu’elle ne tenait pas sa tête levée. Les résultats de l’analyse génétique tomberont quinze mois plus tard: elle souffre de HADDS. La maladie évolue, ce qui entraîne otites, difficultés de déglutition, infections diverses – dont certaines nécessitant des interventions chirurgicales –, troubles sensoriels ; la liste est longue, très longue… La maman ne se résigne pas et se bat pour sa fille. En novembre, elle subira une intervention pour corriger son strabisme.

La fillette va à l’école communale de Buzenol

"Je ne souhaite pas que ma fille suive l’enseignement spécialisé. J’opte pour une petite école où elle bénéficiera de beaucoup d’aide", déclare la maman. C’est ainsi que Ylona est scolarisée, à raison de quatre matinées par semaine, à l’école communale de Buzenol. L’école en inclusion renforce la scolarité à l’école ordinaire des élèves handicapés.

Elle a commencé par une matinée semaine et aujourd’hui, Ylona est chez Madame Céline quatre fois par semaine, qui marque satisfaction. La fillette ne parle pas encore, mais sait se faire comprendre.

Pour aider l’institutrice, Ylona, dont la maladie est reconnue, bénéficie d’une puéricultrice octroyée par les pôles territoriaux (créés avec le Pacte d’Excellence) à raison d’une matinée par semaine. Des bénévoles se relayent pour encadrer Ylona et lui offrir un cadre scolaire tout confort.

Les services d’aides précoces (ici, le service provincial Alter & Go de Forrières) ont construit avec Ylona et sa famille un appui individualisé qui a évidemment participé à la réussite de sa scolarisation. Une logopède et psychomotricité participent aussi à la formation scolaire de la fillette.

Nathalie Mahiat, bénévole, vient en aide à l’institutrice à l’école.

Création d’une ASBL

La maman, assistée de bénévoles, a donc décidé de fonder, en janvier 2023, l’ASBL Ylon’hadds, destinée à recueillir des fonds, mais aussi à faire connaître la maladie et à aider les parents qui y sont confrontés à obtenir un diagnostic.

C’est aussi pour créer un échange d’expériences, soutenir l’évolution des enfants et fournir les coordonnées de médecins compétents et sensibilisés à cette maladie orpheline. Le comédien Martin Charlier, connu sous le personnage de Kiki l’Innocent, est le parrain de l’association.

La journée du 23 juillet se passera dans la salle du foot à Sainte-Marie-sur-Semois.

Match de foot parents/enfants arbitré par Martin Charlier. 5 € inscription. Inscriptions ylonhadds@gmail.com ou au 0497/123 505.

Apéro – jambon à la broche et ses accompagnements – dessert. Adultes: 18 €. Enfants 12 ans, 12 €, gratuit – de 4 ans. Réservation: ylonhadds@gmil.com – 0497/12 35 05.

Nombreuses animations (jeux géants, château gonflable) et concerts au cours de la journée.