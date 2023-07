Le bourgmestre de l’époque Guy Charlier était très sensible à cette situation. Il lui en a pris de chercher un endroit de dépaysement et ensoleillé pour ses petites têtes blondes.

Il s’adressa à différentes communes dans le sud de la France pour bénéficier du soleil.

"Un jour, le pharmacien de Clérieux qui était le maire, me contacta. C’était pour lui un plaisir d’accueillir des petits Belges dans sa commune. Il avait un local qu’il mettait à disposition d’Étalle. Nous sommes en 1983."

Premier camp à la débrouille

1983 sera, donc, la date du premier camp à Clérieux pour 36 enfants, 7 moniteurs. C’était la débrouille.

Le local, mis à disposition, nécessitait des frais d’aménagement pour y installer cuisine, cantine, sachant que le logement se fera sous une tente annexe.

Le comité du Club Clérieux qui gère le bien, assure le confort des enfants. Pour gérer l’intendance, Annie Bertrand, Marie-Paule Darge et Marie-Jo Jacques. Marie-Claire Lamand veillaient sur le bon déroulement des activités journalières.

Tout le matériel culinaire venait d’Étalle, principalement d’écoles et associations diverses.

D’année en année, le nombre de participants augmentait, car la participation financière pour le moins démocratique s’affichait à 240 € pour 10 jours en 2021.

Le succès était croissant et faisait le bonheur de ces nombreuses familles.

Un second camp était mis sur pied chaque année pour atteindre 70 Stabulois.

La Commune avait loué un terrain avec bâtiment pour stocker le matériel durant l’année.

Le transport se fait toujours en bus.

La Commune achète un hall à Clérieux en 2004

"Une bonne nouvelle, en 2004, le maire de Clérieux propose à la Commune un hall à vendre. L’offre est alléchante et collège et conseil votent l’unanimité pour l’acquisition du bien. Il s’agit d’une ancienne fabrique de chaussures et ensuite une biscuiterie dont cette aile n’est plus nécessaire à l’entreprise", rapporte Guy Charlier que nous avons interrogé dernièrement.

Voilà, la Commune propriétaire d’un bien à Clérieux. Les travaux d’aménagement, par les ouvriers communaux, sont imminents.

Aujourd’hui, ce bâtiment comprend douches, salle de spectacles, annexe pour dortoirs, une grande cuisine avec chambre froide. À l’extérieur des terrains destinés aux activités et sports, mais aussi une piscine.

C’est le comité du Club Clérieux qui assure l’entretien des bâtiments en s’y rendant à tour de rôle. C’est ainsi qu’il y a peu, on a vu le bourgmestre Henri Thiry et l’échevin des Travaux Jean-Luc Falmagne se déplacer à Clérieux pour prendre part aux travaux de rafraîchissement.