Etalle : Alain Tholl de L'Enclos coiffe la Grande-Duchesse héritière du Luxembourg

Mais cette fois, c’est un autre aspect de sa carrière que le coiffeur nous dévoile aujourd’hui. "J’ai l’immense privilège, depuis un peu plus d’un an, de coiffer la Grande-Duchesse héritière Stéphanie de Luxembourg ; son époux, le Grand-Duc héritier Guillaume ainsi que leur fils, le prince Charles de Luxembourg. Je ne suis pas le seul à avoir cette chance, j’ai deux autres consœurs luxembourgeoises qui s’occupent également de la famille.", raconte Alain Tholl de L’Enclos.

Les grands événements

Bien connu de la haute société belge, le savoir-faire et l’expertise du stabulois font mouche chez nous et également chez nos voisins grand-ducaux qui n’ont pas hésité à la solliciter lors d’événements prestigieux. "J’ai déjà été appelé pour la fête nationale, pour des soirées de gala, mais aussi pour le mariage de la princesse Alexandra de Luxembourg en mai dernier", ajoute-t-il. Un véritable lien s’est créé entre Alain Tholl et la famille héritière. Les contacts sont cordiaux et très réguliers. "C’est leur secrétaire particulière qui me contacte pour organiser un rendez-vous. Je me rends au palais où je suis toujours délicieusement reçu par le personnel. Stéphanie et Guillaume de Luxembourg sont toujours à l’heure, pas un seul retard ! Je suis très fier d’avoir ce privilège et c’est un véritable plaisir de les côtoyer. Tout se fait avec professionnalisme et bonne humeur", affirme-t-il.

Le respect du protocole

Coiffer la famille grand-ducale héritière n’est pas quelque chose de commun et qui s’improvise. Il y a bien sûr un protocole à respecter et chaque séance, notamment avec la Grande-Duchesse héritière, est une véritable recherche artistique et créative. "Lorsque j’arrive à la grille de leur résidence, je suis accueilli et conduit par un valet jusqu’au salon de coiffure. Il y en a un dans le palais. Et puis, la première chose que j’effectue, c’est de regarder sa tenue avec elle. On regarde aussi ce qu’elle va porter comme bijoux ou diadème, si c’est un événement plus important. Et puis, je lui fais des propositions qu’elle valide ou pas. Mon but, c’est tout simplement de la rendre belle. Je veux qu’elle se sente bien", détaille-t-il.

Le coiffeur et directeur artistique de la "Maison Roger" à Bruxelles (N.D.L.R.: le fonds de commerce ne lui appartient plus, mais la marque et la direction artistique sont toujours sous son contrôle) ne tarit pas d’éloges à l’égard de ses hôtes grand-ducaux. "Ce sont des gens charmants. Stéphanie de Luxembourg est une femme très agréable, intelligente. Une mère aimante avec ses enfants. Avec son époux, j’ai le sentiment qu’ils sont très soucieux du bien-être du peuple luxembourgeois. Ils ont cette volonté de bien faire et d’être au service de la population", complète-t-il.

En voyage avec la famille

Il arrive parfois qu’Alain Tholl de L’Enclos accompagne la famille dans ses voyages. Ce fut le cas, récemment, lors du mariage de la princesse Alexandra de Luxembourg dans le sud de la France. "C’est toujours avec plaisir que je les accompagne. Surtout qu’ici, c’est dans un cadre un peu plus décontracté. Mon travail est très apprécié auprès des familles princières belges et étrangères, mais également auprès de ma prestigieuse clientèle", explique-t-il.

Cet été, il coiffera également d’autres clients issus de la bourgeoisie sur des yachts de la côte d’Azur. Éternel passionné, le pétulant coiffeur de 58 ans n’est clairement pas prêt de ranger ses ciseaux tant sa passion reste intacte et débordante.