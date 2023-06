Etalle rachète l'ancien bâtiment de la BNP pour 190.000 euros

La conseillère Anne-Marie Claude (min.) est alors intervenue, s’inquiétant de la consultation des riverains. "Je me demande si le personnel de la crèche a été consulté. Et puis, votre cahier des charges ne sera jamais accepté car, en page 36, on parle de la montée de Saint-Donat à Arlon. Il faut changer !", s’exclame-t-elle.

Le bourgmestre et l’échevin Sébastien Peiffer lui ont assuré que ceci sera corrigé et que la population sera à nouveau consultée si le cahier des charges est accepté. Julie Comblen est quant à elle revenue sur les différences de montants présentés pour ce projet. "Le 8 septembre, le devis modifié s’élevait à 618 000 euros. Sur mon document je lis 829 000 euros et toi, Henri, tu nous parles de 914 000 euros. Du coup, quel est le vrai montant ? Il serait opportun de réduire la voilure", remarque-t-elle.

Henri Thiry rétorque: "Si on sait diminuer, on le fera. Je précise que ce sont des estimations. Le coût des matériaux a augmenté, certaines choses ont probablement changé depuis", se justifie-t-il. Le point a été voté avec l’abstention de la majorité.

Achat du bâtiment de la BNP

Les élus sont ensuite revenus sur un dossier que nous avons évoqué lors de la dernière séance du conseil communal stabulois. Inutilisé depuis un certain temps déjà, l’ancien bâtiment de la BNP intéresse fortement la Commune d’Etalle. Son administration, de plus en plus à l’étroite, projette de s’étendre dans ce bâtiment adjacent. "Le bâtiment était proposé à la vente pour 230 000 euros. Nous vous proposons de l’acquérir au prix de 190 000 euros", déclare Henri Thiry.

La conseillère Lieve Van Buggenhout s’est exclamée face au Collège: "vous vous êtes vachement améliorés en négociations, félicitations ! Par contre, quel est le projet exact et quel est le PEB de ce bâtiment ? Allez-vous le détruire ou le rénover ?" Et le bourgmestre de répondre: "Il sera… probablement changé ! (rires dans l’assistance) Le PEB est très mauvais, mais il sera dans les normes", assure-t-il. "Avez-vous pensé à engager un chef de projet pour surveiller le dépassement des coûts ? On vous glisse l’idée, histoire de gagner des sous et de ne pas dépasser les montants de 30%", ironise-t-elle. Quelques soupirs se font entendre dans la salle. Henri Thiry répond à Madame Van Buggenhout qu’il est encore temps d’y penser plus tard et que son échevin des finances est très à cheval sur les dépenses communales. Le point a été voté à l’unanimité du conseil.

Véhicules à vendre

Un autre point concernait la vente de véhicules communaux, saisis et abandonnés sur le territoire communal. "Nous vous proposons de vendre 11 véhicules déclassés, qui ne passent plus au contrôle technique ou abandonnés depuis un certain temps", explique le bourgmestre. Ces véhicules sont à venir chercher à l’atelier communal (Zoning du Magenot, 8) en prenant préalablement rendez-vous au 063 45 01 20. Il s’agit ici d’une vente par soumission. Parmi les quelques véhicules, on peut retrouver une Seat Alhambra, une Opel Corsa ou encore une Citroën Jumper. Avis aux amateurs…

Au revoir, Anne-Marie

Juste avant la fin de la séance, la directrice générale, Anne-Marie Dourte, a été mise à l’honneur par l’ensemble du conseil. Majorité et minorité lui ont offert deux bouquets de fleurs pour la remercier de son travail au sein de la Commune d’Etalle. "Tu as été quelqu’un de très patient, surtout lors des Collèges où il est parfois difficile de suivre nos discussions. Tu as travaillé dur et, parfois, on te croisait à ton bureau à 20 h 00 ou 21 h 00 en plein travail. On se connaît peu en dehors du travail, tu as toujours refusé nos invitations au restaurant", rit le bourgmestre Henri Thiry.

Assise à ses côtés, la directrice générale fixe ses documents. Émue, une larme coule sur sa joue. "Merci, Anne-Marie, pour ta gentillesse et ta disponibilité. Au nom de tout le groupe Ecolo, merci", ajoute Julie Comblen. "J’ai passé de superbes années à vos côtés. Il y a eu des meilleurs moments que d’autres, mais franchement, je souhaite à mon successeur (N.D.L.R.: Pierre Koeune) de passer autant d’années et d’être aussi bien, vous êtes une chouette Commune. Je serai encore présente, en retrait, pour assurer la passation", termine-t-elle. Nous reviendrons sur la carrière de Madame Dourte dans un article à part entière qui lui sera consacré prochainement.