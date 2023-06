Mimamoru, l’exposition inspirée du Japon

Intitulée Mimamoru, l’exposition s’inspire d’un concept japonais qui n’a pas d’équivalent en français, et dont la signification revêt plusieurs acceptions. Le mimamoru est d’abord une manière personnelle d’entrer en relation avec les autres et l’environnement immédiat, que ce soit les membres d’une famille ou d’une communauté. Cette notion, très abstraite pour les Occidentaux, rend manifeste les liens invisibles qui nous relient, à l’instar des cercles concentriques formés par les pelures d’un oignon. Il s’agit également d’une méthode pédagogique prônant l’observation et la non-intervention des éducateurs en cas de conflit entre enfants, afin de favoriser l’apprentissage par des voies exploratoires.