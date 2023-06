Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a percuté 3 voitures en stationnement dans Sivry et a aussi touché un mur. La voiture s’est retrouvée sur le flanc et son conducteur, blessé léger, coincé à l’intérieur. Celui-ci a pu être rapidement extrait par les pompiers et transporté par le SMUR Arlon et l’ambulance Etalle à l’hôpital d’Arlon. Constat sur place par les policiers de la zone de Gaume.