50 ans de mariage pour les époux Genin à Etalle

Noces d’or des époux Genin Dans une précédente édition, nous n’avons pu évoquer le parcours d’un couple jubilaire en consacrant un article aux couples mis à l’honneur par la Commune d’Etalle. Il s’agit des époux Benoît Genin et Claudine Devlesaver. Ils se marient le 28 juillet 1973 et s’installent à Arlon. Leur famille s’agrandit rapidement avec la naissance de Cédric en 1974, de Nicolas en 1976 et d’Anne-Gaëlle en 1980. Par la suite, 5 petits-enfants viendront agrandir le cercle familial. Benoît commencera dans l’entreprise familiale qui a compté jusqu’à 25 employés sur Etalle. Avant de rejoindre l’entreprise de construction Couset à Dampicourt, pour des fonctions administratives proches de la direction. Toujours dans le même esprit, Benoît rejoint la société de son cousin Bruno, spécialisée dans les fers et métaux. L’essentiel pour Claudine restant toujours la rencontre avec les autres, le partage, le don de soi.