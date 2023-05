Pierre Hanus et Marina Paygnard

C’est au volant d’une splendide Opel Capitaine qu’il fit sa demande à sa dulcinée. La jeune Marina, comme guidée par une étoile d’amour, y voyait une évidence et ce fut un grand "oui".

De leur union, ils auront 9 enfants et 18 petits-enfants. C’est en tant que chauffeur de camion qu’il passera la totalité de sa carrière professionnelle.

Marina, avant de se consacrer au plus beau des métiers, a travaillé quelques années chez Lévis où elle terminera dans les bureaux.

Ghislain Cuvelier et Joseline Blondelet

Ghislain et Joseline se sont dits "oui" le 18 mai 1973.

Ghislain débute à l’usine à Athus à l’âge de 17 ans. Il rejoint ensuite la Goodyear pendant 5 ans puis travaillera pour l’abattoir de Virton.

En 1990, il rejoint la Socogetra comme conducteur de semi-remorques.

Thérèse se chargera de la gestion familiale. Un travail à temps plein avec 3 enfants: Franck, Sylviane et Fabien. Puis 9 petits-enfants.

Albert Englebert et Josianne Corbeille

Josianne et Albert se disent "oui" le 18 mai 1973. Albert décide d’aller aider son père au débardage du bois. Puis le métier de transporteur indépendant pour la SNCB pour Albert les a amenés à rejoindre le Sud de notre province, à Waltzing d’abord, puis à Stockem pour arriver finalement à Sainte-Marie-Sur-Semois.

Bien vite, le petit nid s’est agrandi avec l’arrivée de Laurence, Nathalie, Véronique et Laurent.

José Gérard et Bernadette Dominique

Ils se sont passé la bague au doigt le 19 mai 1973.

De 1975 à 1978, ils tiennent la crémerie de la rue des Faubourgs à Arlon.

En 1976, José entame aussi la construction de leur maison à Vance. Vient la naissance de Cindy en 1975 et celle de Yoan en 1980. Une vingtaine d’années plus tard, ce sont Sébastien et Marie, les beaux-enfants, qui intègrent la famille.

4 petits-enfants font aujourd’hui le bonheur de José et Bernadette.

Jean-Marie Schandeler et Claire Antoine

Jean-Marie et Claire se sont promis fidélité le vendredi 13 juillet 1973. Fils de militaire, Jean-Marie est né à Cologne et, à 12 ans, il vient habiter à Arlon. Après des études en secondaire à l’ISMA suivi d’un régendat en langue allemande, Jean-Marie exercera le métier d’enseignant. Il devient technico-commercial, puis responsable technique dans l’univers des radios professionnelles au Grand-Duché.

Claire travaillera avec des enfants en difficulté. Claire et Jean-Marie ont trois enfants: Valérie, Renaud et Alexandre, ainsi que trois petits-enfants.

Jean-Luc Cellier et Marie-Claire Bovy

Ils se sont juré fidélité le 21 juillet 1973. Luc se dirigera vers le Grand-Duché où il sera employé à la BIL jusqu’à sa pension en 2005.

Marie-Claire adore son village. Elle entamera son parcours professionnel comme enseignante en bureautique. Elle se dévouera pour la bibliothèque communale d’Etalle, comme bénévole puis comme employée.

Deux filles viendront agrémenter leur vie.

Michel Blondelet et Jacqueline Jacob

Ils scellent leur amour le 4 août 1973. Après ses études, Jacqueline entrera aux laboratoires Lonniau à Châtillon afin d’en assurer la gestion administrative.

Le couple accueillera trois enfants et deux petits-enfants.

Quant à Michel, c’est à la SNCB qu’il travaillera en qualité de cheminot, et terminera aux ateliers de Stockem comme chef opérateur technique en 2008.

Jean Noël et Paulette Diez

Très rapidement, Jean rejoint l’équipe Xerox de Luxembourg, entreprise qu’il ne quittera qu’à la pension.

À 16 ans, Paulette suit des cours de puériculture en internat à Bruxelles et dans un home pour enfants. Dans la continuité de sa formation, elle y trouvera son premier emploi.

Deux enfants et quatre petits-enfants agrandiront la famille.

Jean-Claude Lempereur et Edmonde Lazarowski

Ils s’unissent le 1erseptembre 1973. L’année 1976 marquera l’arrivée de leur fille Angélique. Ils ont depuis 2 petits-fils: Julien et Florent.

Edmonde deviendra chef éducatrice à la Maison pour enfants de la rue du Moulin à Etalle.

Jean-Claude gère la ferme. Le métier est lourd. Il sera finalement contraint de remettre l’exploitation à la fin des années 90.

Lino De Biaso et Léa Roger

Le couple s’unit le 8 septembre 1973. Lino travaille à l’usine de la Providence, une entreprise de fabrication de rails livrés principalement en Russie. Il y fera toute sa carrière jusqu’à sa fermeture en 1985.

Quant à Léa, avec une spécialisation de sténo dactylo, elle viendra travailler à la ferme familiale.

Par la suite, elle sera engagée chez Trabelbo, avant d’entrer au service du vétérinaire Maîtrejean de Tintigny en tant que secrétaire.

Une fille et deux petits-fils compléteront la famille.

José Charles et Marie-Laure Cellier

Marie-Laure et José se sont unis en 1973 à la Commune de Woluwe. Quatre enfants égayeront leur nid. La famille n’a pas cessé de s’agrandir avec Timothé, Louane, Isaline, Corentin, Mathias, Aurélien, Héloise et Aliénor. Marie-Laure commencera sa vie professionnelle aux Douanes à Bruxelles en tant qu’agent de l’État. José a quant à lui poursuivi sa carrière d’électricien dans la société bruxelloise des Transports.

Citadins jusqu’à la fin de leur carrière, Marie-Laure et José décident de rentrer en Gaume en 2011, une fois pensionnés.