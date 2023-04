Après trois ans de confinement, retour du salon Stabul'Art à Etalle

On n’imaginait pas l’école du centre sans son salon d’artistes Stabul’Art et pourtant, depuis trois ans, c’était morne plaine. "Ces longues périodes de confinement nous ont plongés dans l’isolement, la peur et l’incertitude alors que notre raison d’être est au contraire fondée sur la relation, la générosité et le partage", a dit la directrice Nadia Angelini en accueillant les artistes.