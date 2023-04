La distribution d’eau, l’enjeu majeur pour Etalle

Aujourd’hui retraité et indépendant complémentaire, l’homme s’est penché sur le réseau d’eau de la Commune d’Etalle à la demande du Collège. Son analyse a permis d’identifier les points majeurs auxquels les élus stabulois devront prêter attention dans les prochaines années. "À Etalle, il existe un réservoir de 800 m3 et deux captages d’eau: celui de Buzenol (804 m3/jour) et celui des Osseumonts (1645 m3/jour). Un troisième captage existe, celui de la haute volette (690 m3/jour), mais celui-ci n’est pas encore exploité et équipé", détaille-t-il. Depuis une dizaine d’années, Etalle observe une croissance démographique de +6,6% et affiche un CVD (N.D.L.R.: coût vérité distribution) le plus bas de toute la province (1,67€/m3).

50 % de rendement et pas de cartographie

Un faible coût qui s’explique, en partie, par une absence d’investissements majeurs sur le réseau d’eau depuis 2010. "C’est un réseau en étoile. Autrement dit, le château d’eau d’Etalle est central. La capacité du château d’eau était idéale en 1983. Aujourd’hui et dans les prochaines années, si la croissance démographique continue ainsi, il faudrait porter la capacité de stockage à 2000 voire 2400 m3", poursuit-il.

D’autant plus que le rendement du réseau d’eau stabulois est estimé à 50%, la faute à des fuites et certaines utilisations non-comptabilisées (comme les bouches d’incendie, par exemple). Un bon réseau, selon Monsieur Lejeune, a un rendement de 80%. L’objectif visé pour Etalle par l’ingénieur, est d’arriver à 70% de rendement. Autre gros points d’attention: la cartographie du réseau. "Il n’existe aucune carte du réseau d’eau interne. Les cartes se trouvent dans la tête des fontainiers, sauf qu’un jour, ils partiront tous à la retraite ", prévient-il.

Michel Lejeune relève également une absence de télésurveillance des captages et du réservoir. "En cas de problème, aucune alarme ne sonne. Vous vous rendez compte d’une avarie au moment où l’eau ne coule plus", termine-t-il.

Trois solutions principales ont été avancées: augmenter le stockage tampon, ajouter une troisième pompe de refoulement et rénover l’installation électrique des Osseumonts (+0,17€/m3 sur le CVD), mettre en place un plan de renouvellement et de lutte contre les fuites (+0,37€/m3 sur le CVD) et mettre en service le captage de la haute volette (+2,71€/m3 sur le CVD).

Des travaux, oui, mais attention aux répercussions financières...

Pendant l’heure de présentation, les élus ont scruté les diapositives avec un grand intérêt. « Nous maintenons qu’Etalle veut garder sa distribution d’eau. Le Collège a souhaité faire cette analyse d’une manière la plus objective possible pour s’inscrire dans le futur », ajoute Georges Gondon. « L’une de nos priorités sera sans aucun doute la mise en conformité du tableau électrique du captage des Osseumonts », complète le bourgmestre Henri Thiry. Si des aménagements semblent être inévitables pour assurer la qualité de l’approvisionnement en eau, il faut toutefois garder en tête qu’Etalle risque de ne plus rester la Commune où le CVD est le moins cher de la province…

À titre indicatif, l’ingénieur Michel Lejeune estime que pour améliorer le réseau de distribution interne d’Etalle, il faudrait dépenser quelques 150000 euros par an durant 10 ans. Gardons à l’esprit qu’il s’agissait ici d’une simple information au Collège. Un projet de rénovation massive du réseau d’eau n’est pas encore sur les rails. Majorité et minorité devront de toute façon débattre davantage sur la question si un tel chantier est effectivement prévu.