Pierre Koeune sera le futur directeur général d’Etalle

Confidentialité oblige, nous n’avons pas pu assister aux échanges et votes. Néanmoins, selon plusieurs échos que nous avons pu obtenir, les discussions ont été très animées. Il semblerait que les deux derniers candidats en lice aient suscité de vives réactions. Seuls 2,7 points les séparaient.

La majorité stabuloise s’est divisée lors du vote. Mélissa Hanus n’aurait pas suivi le choix de son propre collège, tout comme les élus Écolo dans l’opposition. C’est finalement Pierre Koeune, employé communal au sein du service marchés publics et finances de Tenneville, qui a remporté cette élection avec 9 votes pour, 7 votes contre et un vote blanc.

L’autre candidat, qui était classé premier, n’est autre que Tomaso Antonacci, l’ancien directeur général de la Ville d’Aubange et actuel directeur financier de la Commune et du CPAS de Florenville. Un homme au profil très pointu dans son domaine, mais qui avait défrayé la chronique lors de son passage à Aubange voici quelques années.

Concernant Pierre Koeune, sa prestation de serment ne devrait pas avoir lieu avant deux mois (ce qui correspond à la durée de son préavis). Précisons qu’il devra effectuer une période de stage d’un an avant d’être nommé définitivement par le conseil. Quant à M. Antonacci, la Commune d’Etalle souhaite le garder sous le coude au sein d’une réserve de recrutement pour une période de deux ans.

Presbytère et grand feu

Hormis cette actualité, 15 des 17 points de la séance publique ont été approuvés à l’unanimité. L’un des deux points qui a obtenu un refus des élus Écolo concernait le projet de la Commission locale de développement rural visant à aménager le site du grand feu et rénover l’ancien presbytère de Vance. Si sur le fond les élus semblaient tous d’accord, c’est surtout l’augmentation des coûts qui a crispé la minorité. "Ce ne sont pas des petites augmentations: en comptant la TVA, la réhabilitation du presbytère fait plus que doubler et passe de 428 579 € à 1 081 000 € TVAC et l’aménagement du terrain double quasi en passant de 364 064 € TVAC à 689 302 €", s’exclame Julie Comblen. Le bourgmestre rétorque: "Nous ne sommes qu’au stade des estimations. Dans tous les cahiers des charges, tu as un estimatif. On va devoir prendre de la hauteur pour affiner", a-t-il déclaré.

L’autre refus de la minorité concernait indirectement le futur parc à conteneurs qui devrait être construit par Idélux du côté de Gantauffet. Pour ce faire, des parcelles situées en zone forestière devront être exploitées. En échange, la Commune souhaitait remettre d’autres parcelles dans le domaine forestier. La conseillère Anne-Marie Claude a voulu savoir si les surfaces compensées seraient identiques. Henri Thiry a répondu que certaines parcelles qui passeront sous le régime forestier pourraient être plus grandes ou plus petites que la surface initiale. Une réponse qui n’a, semble-t-il, pas convaincu la minorité.