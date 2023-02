Finale de la Coupe: les Libramontoises trop fortes pour Fratin (vidéo)

On pouvait s’y attendre et il n’y a pas eu de surprise. Libramont était bien trop fort pour Fratin et a décroché sa deuxième Coupe d’affilée, dimanche, à Saint-Léger. Le match était déjà plié à la pause (24-42). Voire même à la fin du premier quart-temps (9-22). Les Fratinotes n’ont pu arrêter Alicia Giberti (27 points), qui a, à présent, remporté les trois Coupes: de Belgique, de Wallonie et de la province.