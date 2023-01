Fratin: une voiture termine sa course dans l’étang

Que s’est-il passé pour cet automobiliste du côté de Fratin ce mardi matin vers 7h30 ? Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule à l’approche de la pêcherie, chemin des Aulnes à Fratin. Il a terminé sa course dans l’étang. Les pompiers d’Etalle et de Virton sont intervenus rapidement et une personne a été emmenée en clinique.