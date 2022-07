Sauvée de l’annulation, la fête du 20 juillet à Étalle a été un franc succès

Durant tout un temps, on ne misait pas fort sur l’édition 2022 de la fête nationale à Etalle, réputée avec ses animations et surtout sa localisation. En effet, le Covid est passé par là, comme dans d’autres organisations, et a fait du dégât. L’administration du syndicat d’initiative stabulois était amputée de membres du comité et nombre de bénévoles ont quitté le navire après les deux années d’interruption. Il faut ajouter à cela le départ du président Francis Boutet pour raison de santé. C’était la désolation dans la population, car c’est une vraie fête populaire qui marque, chaque année, les esprits. Il fallait alors tout reconstruire, mais le temps pressait. Alors, tous les regards se sont tournés vers Marjorie Noël, coordinatrice de l’événement, mais aussi la cheffe d’orchestre, comme la décrit l’échevin Peiffer, fidèle administratrice au S.I. depuis des années. Ce dernier, en charge du 20 juillet, a retroussé ses manches et s’est mis en devoir de trouver des solutions, tout en gardant la fermeture de la route pour y établir des bancs et tables. Ce duo a obtenu un beau résultat, le 20 juillet était sauvé! Le programme préétabli pouvait être réalisé.