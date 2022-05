Dans l’autre demi, les deux équipes ont eu recours au tirs au but. Finalement, Sainte-Marie écarte Givry B au bout du suspense (3-1 aux tab).

Dans l’autre coupe, celles des équipes de P1 et P2, Libramont n’a fait qu’une bouchée d’Ethe. Les Mauves peuvent donc rêver d’un doublé et attendent leur adversaire puisque la demi-finale entre Assenois et Freylange aura lieu durant la semaine.