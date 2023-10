À un an des élections communales à Érezée, les voyants sont a priori au vert entre Michel Jacquet et Jean-François Collin

Le groupe majoritaire Intérêts communaux (IC), mené par le bourgmestre Michel Jacquet, est en effet actuellement en discussion avec le groupe de la minorité Vivr’Action, piloté quant à lui par Jean-François Collin. Les deux intéressés ne nient pas que la réflexion est en cours même si rien n’est encore acté définitivement à ce stade.

"Toutes les options sont évidemment encore sur la table, même si je ne vous cacherai pas que celle privilégiée actuellement est celle d’une liste du bourgmestre avec une assise encore plus large qu’actuellement, confie le bourgmestre Michel Jacquet qui vise plus que jamais un 4e mandat. L’heure est au rassemblement des forces vives dans la commune. L’avenir s’annonce en effet compliqué tant financièrement qu’administrativement pour les communes plus rurales telles que la nôtre. J’estime que l’on aura besoin de tout le monde à la barre."

L’échevine Anne Daisne non-repartante en 2024

Le bourgmestre Michel Jacquet, qui pourra toujours a priori compter sur l’échevine Bénédicte Wathy, devra néanmoins composer sans l’échevine de l’Enseignement et des Sports Anne Daisne. "Elle nous a en effet annoncé qu’elle ne serait pas repartante en 2024", confirme Michel Jacquet.

Jean-François Collin: "Ne serait-on pas plus forts ensemble ?"

Quant à Jean-François Collin, chef de la minorité actuelle Vivr’Action, il confirme lui aussi que les discussions sont en cours avec la liste du bourgmestre: "Effectivement, nous sommes toujours en pourparlers pour un éventuel élargissement avec la majorité actuelle. Mais tous les scénarios sont encore envisageables. Un tel élargissement ne se fera pas à n’importe quelle condition. Je rappellerai juste que lors des dernières élections, il nous manquait à peine 58 électeurs, sur les 2 600 pour pouvoir remporter les élections".

À la question de savoir les raisons d’un tel rapprochement, Jean-François Collin évoque: "Notre réflexion est de se dire que dans de plus petites communes telles qu’Érezée, les forces politiques doivent maintenant s’unir pour faire avancer des projets communs. Ne serait-on pas plus forts pour défendre certains dossiers ? De plus, durant cette mandature, nous avons mené une opposition particulièrement constructive. Et depuis quelques mois maintenant, nous nous sentons écoutés par certains membres de la majorité", avance Jean-François Collin qui pourra a priori compter sur tous ses conseillers, si ce n’est, peut-être, Jo Petron, qui souhaiterait ne pas repartir.

Le PS se prononcera dans trois semaines

Si cet éventuel élargissement de la majorité venait à se confirmer, il pourrait de facto, si toutes les planètes s’alignenent, conduire à une future liste unique. Face à ce rapprochement en réflexion, quelle est la position du PS local mené par le 1er échevin Daniel Dumont et le président du CPAS, Julien Peter, qui restent plus que jamais motivés pour servir la commune? Rappelons que le PS est le partenaire actuel du groupe IC en majorité. "Nous sommes au courant que le bourgmestre Michel Jacquet envisage une ouverture au groupe Vivr’Action et nous sommes d’ailleurs associés à ces discussions, confirme Michel Godfroid, le président de la section locale du PS. Nous nous prononcerons officiellement dans les trois semaines."