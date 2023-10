Début du procès aux assises de Liège pour le corps retrouvé à Érezée

Le corps d’Ilyas Kösker avait été incendié après avoir été aspergé d’essence. L’enquête a aussi démontré que les accusés sont retournés sur place pour déplacer le corps et rendre l’identification impossible. C’est en déplaçant le corps qu’ils ont perdu la tête. Retrouvée en mai 2022, la tête avait révélé un tir à bout portant à l’arrière de la base du crâne et un tir frontal avec une balle de calibre 9mm.

Omar Ettaleb, Zakaria El Bouraqui et Sami Gallout sont accusés de vol avec plusieurs circonstances aggravantes, dont celle d’avoir commis un meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l’impunité. Omar Ettaleb, le principal accusé, conteste son implication et rejette la responsabilité des faits sur les autres accusés. Zakaria El Bouraqui est en aveux sur les faits, mais il précise qu’il n’est pas auteur des coups de feu. Sami Gallout affirme qu’il n’a eu qu’un rôle secondaire et sans influence sur la gravité des faits.

La première matinée du procès a été consacrée à la lecture de l’acte d’accusation par le substitut Xavier Montiel-Corte. Cet acte d’accusation comporte 90 pages et a nécessité trois heures de lecture.