L’école communale d’Amonines toujours à la recherche d’au moins un élève d’ici le 30 septembre

Les rentrées se suivent et se ressemblent pour la petite école d’Amonines. Pour la troisième rentrée consécutive, l’inquiétude est palpable en raison du manque d’un élève ce 28 août. "Je ne cache pas que cette situation devient tout doucement inquiétante, témoignait Anne Daisne, l’échevine de l’enseignement lors de la séance du conseil communal de lundi soir au cours de laquelle elle a dressé le bilan de la rentrée des écoles communales. Le nombre d’élèves n’est toujours pas suffisant dans cette école. Il manque actuellement un élève pour arriver au quota fixé à 12 élèves. Du côté de la Commune, on garde toujours espoir et, comme les années précédentes, on envisagera toutes les pistes pour enregistrer cette inscription avant le comptage du 30 septembre. On se souvient que, l’an dernier, l’école avait pu enregistrer l’inscription in extremis de quatre élèves. Toujours est-il que cette année, l’inquiétude est malgré tout plus vive car nous ne pourrons plus bénéficier de la dérogation. On verra quelle sera la situation au matin du 1er octobre et si l’école pourra vivre une nouvelle année scolaire."