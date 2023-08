Erezée: la ferme de La Vallée des Jerseys récompensée pour son beurre

Une très belle récompense puisque lors du concours provincial, la ferme s’était classée en 3e position.

"Nous avons bien sûr été surpris mais c’est une énorme satisfaction pour nous, explique Marie-Noëlle Adam. C’est une belle reconnaissance pour tout notre travail. Nous étions conscients de disposer d’un très beau produit mais on ne s’attendait cependant pas à remporter les lauriers".

Et la récompense est d’autant plus grande que cela ne fait que quelques années que la dame et son mari Philippe se sont lancées dans l’aventure.

"À présent, la ferme est devenue notre activité principale, poursuit l’exploitante. En plus de la production du beurre, nous réalisons également des fromages à pâtes pressées et molles ainsi que des yaourts et des glaces".

Mais quel est le secret de leur beurre ?

La famille a donc été récompensée pour son beurre d’une qualité exceptionnelle.

"Le lait est directement transformé après la traite, poursuit Marie-Noëlle Adam. Le lait est écrémé et la crème est mise en maturité durant quelques jours avant la fabrication du beurre. Ce dernier est ensuite lavé et le petit-lait est ainsi retiré du beurre. Viens ensuite la mise en portions puis l’empaquettement". Et quel est le secret de ce beurre récompensé ?

"La qualité d’alimentation du bétail est importante, poursuit l’artisane. Nos vaches pâturent une grande partie de l’année, de mars à novembre. En hiver, nous n’utilisons pas de silo mais du foin. Ensuite, l’hygiène de traite est également importante. Le nettoyage du pis, des machines et le transfert du lait sont des étapes capitales. Et puis, il ne faut pas oublier que la vache Jersiaise offre une qualité de lait reconnue, riche en nutriments et en vitamines".

Une boutique à la ferme

Avec cette belle récompense, la famille Doucet-Adam va recevoir un sacré coup de projecteur. Les demandes risquent donc d’exploser dans les semaines à venir.

"Nous avons déjà beaucoup de demandes en temps normal mais on s’attend à être sollicité, sourit Marie-Noëlle Adam. Nous tâcherons de répondre aux mieux à ces demandes".

La ferme de La Vallée des Jerseys possède une boutique à la ferme où elle vend directement ses produits. Elle est ouverte deux fois par semaine, le mercredi de 16h à 18 h 30 et le samedi de 10h à 15 h.

Plus d’infos via la Page Facebook Fromagerie La Vallée des Jerseys ou via le 0472/95.71.05.