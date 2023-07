La Commune d’Érezée émet un avis défavorable sur le Schéma de développement du Territoire (SDT)

Avant de remettre l’avis défavorable de la Commune, le bourgmestre Michel Jacquet tient tout d’abord à tordre le cou à certaines idées reçues: "Premièrement, ce SDT ne modifiera en rien les actuels plans de secteur comme j’ai pu l’entendre ici ou là. Et non, il ne sera pas question d’expropriation. Par ailleurs, je suis sincèrement convaincu qu’il y a, dans ce SDT, des aspects intéressants qui peuvent plaire à l’ensemble de notre population, dont notamment la volonté de ne plus artificialiser les sols outre mesure. Le principal bémol que nous émettons concerne les zones de centralité qui risquent bien de pénaliser les communes les plus rurales telles que la nôtre. Dans le Schéma tel qu’il nous est présenté, seul le village d’Érezée constitue une zone de centralité. Dernière chose: on peut également regretter que nos concitoyens ne se soient guère manifestés alors que leur avis étaient pourtant sollicités lors de la procédure d’enquête publique."

"La ruralité pénalisée"

Un tour de table s’opère alors. Jean-François Collin, pour la minorité Vivr’Action va dans le même sens que le bourgmestre: "On ne sera pas très originaux. On se rejoint sur la plupart des arguments. Dans ce Schéma, on partage évidemment les objectifs globaux de résilience et stop au béton. On regrette malgré tout ce timing hyper serré de l’enquête publique qui n’a pas permis aux citoyens d’étudier au mieux ce dossier important. Avec ce SDT, nos communes rurales risquent de ne plus être que des réserves d’indiens et se vider de leur population…"

"D’une partie de leur population, tient à préciser Michel Jacquet. Dans certaines parties de la commune qui se retrouveront hors zone de centralité."

Jean-François Collin poursuit son argumentaire: "On souhaiterait que la Commune demande qu’au moins le village de Soy, lui aussi, fasse partie des zones de centralité, voire Amonines. De plus, il faut revendiquer l’inscription de l’axe lotharingien, totalement absent de ce SDT, et qui risque d’avoir des répercussions négatives quant au développement économique de notre province." "Tout comme l’axe de l’E25", ajoute le conseiller de la minorité Romain Vanbellingen.

Michel Jacquet indique que l’argumentaire accompagnant l’avis défavorable émis par la Commune comprendra toutes ces remarques. Il conclut néanmoins: "Ne nous leurrons pas, nous ne pourrons pas modifier les grands axes de ce SDT, tout juste pourrons-nous en atténuer certaines conséquences. Et si ce SDT passe en l’état en ne tenant pas compte des suppliques des communes rurales, il faudra alors s’inscrire le plus rapidement possible dans la conception d’un Schéma de développement communal dans les 5 ans et actuellement sans aucune aide financière prévue."

Au vote, l’avis défavorable rencontre l’unanimité des conseillers présents.