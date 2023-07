"Nous sommes très heureux de la montée en P1 et nous espérons que cette mise à l’honneur vous portera plus de chances qu’en 2017 où là nous avons découvert cette première provinciale !", confiait Michel Jacquet, le bourgmestre d’Érezée, dans son discours prononcé dans les installations récemment rénovées de la Royale Union Sportive d’Érezée.

Chaque joueur et chaque membre du club ont tour à tour été félicités par le bourgmestre qui était accompagné de ses échevins, Anne Daisne, Daniel Dumont et Bénédicte Wathy, ainsi que par le président du CPAS, Julien Peter.

Rappelons que la RUS Érezée est désormais fusionnée avec le club d’Amonines et nous parlerons désormais du Royal Club d’Érezée et Amonines. "J’espère que, avec la fusion, vous attirerez des jeunes pour faire perdurer ce club et pour faire vivre cette passion pour le football", conclut le bourgmestre.