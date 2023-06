Taeru, un centre sportif d’excellence à Blier

"Il s’agit d’un véritable projet de famille, confie Dirk Baelus, à la tête de ce nouveau complexe. Quand j’étais triathlète, nous venions deux fois par an nous entraîner en Ardenne. à chaque fois, nous louions des gîtes, mais il manquait toujours un petit quelque chose au niveau sportif ou bien-être. J’ai dons eu l’idée de créer un centre d’entraînement pour sportifs en Ardenne bénéficiant des conditions les plus optimales. Et en avril 2020, ; mon projet a pris un tour définitif quand l’agriculteur Jacques Quirynen m’a fait part de sa volonté de prendre sa retraite et de me céder sa ferme et ses gîtes. Selon lui, celle-ci se révélerait parfaite pour mon projet et il avait entièrement raison ! Qu’il en soit remercié !"

Pour Jacques Quirynen et sa famille, qui ont profité de cette inauguration, l’émotion était évidemment énorme. "Je ressens beaucoup de fierté et de satisfaction à l’issue de cette belle rénovation. Et je suis particulièrement heureux que la reconversion bénéficie aux sportifs et notamment au cyclisme, sport qui a le vent en poupe actuellement. C’est vraiment chouette !"

Le complexe est équipé de plusieurs chambres hypoxiques destinées à ressentir les conditions et l’air raréfié d’altitude. ©-Taeru

Équipement dernier cri dont des chambres hypoxiques

Le complexe sportif Taeru bénéficie d’un équipement dernier cri et des meilleures commodités pour les équipes sportives, comme l’expliquent Dirk Baelus et sa sœur Griet: "Ici, avec les trois bâtiments et les aménagements effectués, nous avons la possibilité d’accueillir jusqu’à quarante-trois personnes. Le complexe dispose de trois espaces gîtes qui peuvent être loués individuellement ou ensemble. L’ancienne étable de 1400 m2 abrite désormais une vaste salle dédiée à l’entraînement avec une salle chauffée de 200 m2, mais aussi une longue piscine de 25 m2, une salle de fitness ainsi que tout le nécessaire à la pratique du vélo (rangement, bike-wash,…). Mais ce qui fait sans nul doute l’originalité de notre complexe, ce sont ses neuf chambres hypoxiques destinées à reproduire de manière artificielle les conditions et l’air raréfié de la grande altitude jusqu’à 5 000 mètres", conclut Dirk Baelus qui, de 2007 à 2019 à la conquête de vingt-six triathlons longue distance dont quatre Ironman d’Hawaï. Excusez du peu !

Cerise sur le gâteau, le complexe disposera tout prochainement d’une piste de cyclo-cross dont la conception bénéficiera de l’expertise d’Adrie van der Poel, ex-champion du monde de cyclo-cross et de Sven Vanthourenhout.

Dans l’ancienne étable de 1400 m2, une vaste salle de sports ainsi qu’une piscine de 25 mètres. ©-ÉdA

"De l’agriculture vers le tourisme sportif"

Présent à cette inauguration, le bourgmestre Michel Jacquet s’est réjoui de "ce passage de témoin entre une histoire agricole et un projet de tourisme sportif qui correspond bien à notre commune. Blier devient ainsi un pôle touristique de premier plan avec ce complexe sportif de dernière génération, son camping de 450 emplacements, le Tramway touristique et de l’autre côté, un site tourné vers les écolodges et la vigne"

Le ministre wallon Willy Borsus souligne, quant à lui, également cette reconversion réussie de l’agriculture vers le sport: "J’ai ouï-dire que cette ferme a abrité autrefois d’illustres championnes. Et désormais, ce sont d’autres champions et championnes, sportifs ceux-là, qui viendront s’entraîner en Ardenne, une terre qui forge les caractères et les destins."

Lors de l’inauguration, la famille de Dirk et Griet Baelus avec Jacques Qurynen, l’ancien exploitant de la ferme, le bourgmestre d’Erezée Michel Jacquet et le ministre wallon Willy Borsus. ©-ÉdA