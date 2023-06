Érezée: Un projet de rénovation pour le cœur du village de Mormont et celui d’une voie lente le long de l’Aisne

Au vote des deux comptes, c’est l’unanimité

Voie lente le long de l’Aisne et place de Mormont

Les conseillers ont ensuite approuvé à l’unanimité deux dossiers, l’un faisant partie du Plan communal de Développement rural (PCDR) et l’autre de l’appel à projets "Cœur de village", dont la Commune espère bien qu’ils pourront être validés avant la fin de cette législature.

Le premier dossier, transcommunal avec la Commune de Manhay, concerne l’aménagement d’une voie lente le long de l’Aisne. "Une voie lente qui serait parallèle à la voie du tramway touristique, précise le bourgmestre. Nous en sommes ici au stade de la convention de faisabilité. Nous espérons que le dossier pourra évoluer favorablement."

Autre dossier examiné ce lundi, celui des travaux d’aménagement de la place de Mormont dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de village". "Nous en sommes ici à l’étape des mode et conditions de marché, précise l’échevin des Travaux Daniel Dumont. Le dossier introduit initialement a été corrigé à la suite des remarques posées par l’Urbanisme d’Arlon. Les voiries seront ainsi réduites en largeur et la circulation sera mise à sens unique. Ce projet corrigé a été présenté aux Mormontois qui ont marqué leur assentiment. Le seul hic étant que ces modifications génèrent un surcoût et que ce dossier s’affiche désormais à 1 283 114 €. Mais, mieux vaut le savoir avant qu’avoir de mauvaises surprises après !"

Notons que des aménagements de sécurité, de type chicane,, seront placés pour tenter de réduire les vitesses excessives. Les voiries concernées sont la rue Pierressart à Fanzel, la rue Saint-Roch à Soy, l’avenue des Nations Unies et la rue des Combattants à Érezée.

Un projet de logements avenue du Centenaire à Érezée

Autre dossier sur la table du conseil, celui de l’acquisition d’une partie du bâtiment que le poste de police occupait jadis entièrement à l’avenue du Centenaire à Érezée en face de l’église. "Nous avons appris qu’une partie de ce bâtiment, occupée actuellement par des logements, allait être mise en vente, explique le bourgmestre. Dans ce dossier, nous avons décidé d’opter pour la procédure d’expropriation. La volonté de la Commune est d’y créer du logement, dont le type doit encore être précisé. Il en coûtera 195 000 €, majorés des 3% prévus en cas d’expropriation. à termes, la volonté de la Commune est d’acquérir l’entièreté de ce bâtiment une fois que le service de police, qui occupe l’autre partie de ce bâtiment devra trouver un autre endroit pour s’installer. Une réflexion est en cours pour installer le bureau de police dans la nouvelle maison communale à créer, à l’image de ce qui s’est fait dans la commune de Tenneville".