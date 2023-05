Érezée : 1 500 pieds de vignes de plus plantés sur le coteau du Thier de Blier

Un terrain en pente qui propose un point de vue inédit et ressourçant sur le village.

"Notre idée consistait à créer un vignoble expérimental et culturel ainsi qu’un un chai sur Le Thier de Blier, qui prêtera son nom au futur domaine, soit un terrain bien situé, bien orienté, au sol schisteux et rocailleux, appartenant à notre belle-famille: les Bissot", rappelle le Hottonnais Arnaud Dumont, qui a entrepris des cours vinicoles et viticoles au Centre IFAPME de Villersle-Bouillet.

6 000 pieds plantés jusqu’ici

L’an dernier donc, le projet prenait son envol avec la plantation de 4 500 pieds de vignes sur quatre parcelles du coteau s’étalant de-ci de-là sur une surface totale de 7 hectares.

Les quatre amis y ont planté différents cépages: cinq cépages de blanc (chardonnay, rinot, divona, hélios et bronner), johaniter pour les pétillants, divico et pinot noir pour le vin rouge. "La moitié de notre production sera utilisée pour concocter des vins pétillants. Nous produirons également du vin blanc et du vin rouge avec l’autre moitié. Des vins que nous voulons généreux et optimistes, précisent ces vaillants disciples de Bacchus. Nous tablons sur une production de 50% en 2024, 80% en 2025, pour atteindre 100% de la production en 2026,"

Une soixantaine de membres dans la coopérative

Et ce projet, né d’une belle amitié, mûrit comme le bon vin. Pas encore en cave cependant mais à l’air libre. La soixantaine de membres que compte la coopérative du Thier de Blier s’est réunie samedi dernier pour travailler sur le coteau. En plantant notamment 1 500 pieds de vignes en plus, ce qui porte désormais la production à 6 000 plants

La coopérative qui nourrit également le projet, l’an prochain si tout va bien, de créer son chai de 250 m2.

https ://thierdeblier.be