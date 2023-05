Erezée: nos compagnies de théâtre action sonneront la révolte

"Les compagnies de théâtre action organisent en 2023 une grande tournée sectorielle, au départ stimulée par une aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre du plan de relance post-Covid", explique Isabelle Loodts, chargée de communication du Théâtre des Travaux et des Jours. Celle-ci comporte d’autant plus d’enjeux car c’est cette année que l’on renouvelle les contrats-programmes pour tous les secteurs des arts de la scène. Or, on a appris il y a peu que l’enveloppe prévue pour notre secteur, déjà parent pauvre des arts de la scène, ne permettrait pas de couvrir tous les besoins. Le théâtre action travaille au quotidien avec des publics touchés de plein fouet par la crise. Les activités en collaboration avec les CPAS, Article 27, le Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté, les Maisons des Jeunes, les écoles, dans les villages et les quartiers, jouent modestement mais pleinement leur rôle dans le maintien d’une cohésion sociale menacée plus que jamais par les crises multiples."

L’après-midi, les compagnies prendront part à des ateliers, notamment pour échanger sur leurs pratiques et idées. À 19 h 30, une 5, la Compagnie Maritime, proposera sa pièce "Et voilà le travail !" au grand public. À l’heure où les travailleurs sont en permanence sur le champ de bataille. Alors qu’il n’y a pas si longtemps, avec un travail, on fondait une famille, achetait une maison ou un appartement, partait en vacances, imaginait des plans d’avenir pour nos enfants, et on se voyait bien arriver à l’âge de la retraite, assez en forme pour profiter un peu de la vie,…Écrit sur base de témoignages d’une ouvrière, ce spectacle parlera des conditions de travail et d’une grève héroïque menée par des femmes.

