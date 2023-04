Érezée: Avec le 7e et dernier tome de sa saga arthurienne "Le Pacte", Stéphanie Moins atteint son Graal littéraire

Stéphanie Moins, fascinée par la Bretagne

"L’idée a surgi il y a treize ans tout juste, confie Stéphanie Moins. Je revenais de vacances en Bretagne au mois d’avril. J’ai entendu une chanson dans la voiture et l’idée a surgi. J’avais quatre ou cinq personnages de départ, le décor à savoir la Bretagne qui m’a toujours fascinée. Je me suis alors lancée dans cette aventure dont je ne savais pas à l’époque si je pourrais la mener à bien".

Et, avec la publication toute récente du 7 et dernier tome, intitulé Au-delà de la mémoire, force est de constater qu’aujourd’hui Stéphanie Moins a atteint son Graal littéraire…. À la plus grande satisfaction de la communauté fidèle de lecteurs qui ont suivi les aventures de Gaalan, Gen et les autres au cœur des paysages mythiques des légendes arthuriennes en compagnie de personnages qui ne le sont pas moins, tels que le chevalier Lancelot la reine Guenièvre ou encore Merlin l’enchanteur.

Aventure au gré des pages mais aventure humaine également pour l’autrice qui s’est lancée dans ce projet à corps perdu en autoéditant les sept tomes de la saga. "Un choix mûrement réfléchi. Et rétrospectivement, à l’heure où le dernier tome est publié, je prendrais exactement la même décision. J’avais vraiment envie de faire partager"Le Pacte"au plus grand nombre, que mon histoire trouve son public. Je voulais également garder une liberté totale, avancer à mon rythme, sans pression. Travailler non pas par devoir, mais par plaisir."

Une nouvelle saga en cours d’écriture

Et après une saga de plus de 3 000 pages, le virus de l’écriture ne semble pas avoir quitté Stéphanie Moins qui se penche déjà sur son projet en cours d’écriture: "Ce sera toujours une saga, mais en deux tomes cette fois, qui devrait s’intituler Atlant’Ys, autour de la légende de la cité perdue d’Ys". En, Bretagne encore et toujours !

Le livre est disponible dans de nombreuses librairies de la région. Toutes les infos sur www.stéphaniemoins.com