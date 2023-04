Biron: De nombreux marcheurs et 400 repas servis pour la première "Balade pour la vie" au profit du Télévie

Malgré un ciel bouché et un léger crachin, de nombreuses personnes ont participé à la marche organisée le matin.

"Pour une première, on ne pensait pas du tout rencontrer un tel succès. On a servi plus de 400 repas, c’est assez énorme pour une première édition, se réjouit Charlotte Cambron qui a le regard déjà tourné vers la prochaine édition:"Nous sommes maintenant lancés. On peut déjà donner rendez-vous à l’année prochaine ici à Biron".