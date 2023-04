Aménagements au centre sportif, création d'une voie lente, logements tremplins,... : Érezée, une commune en chantiers

Petit tour d’horizon de ces quatre projets phares avec le bourgmestre Michel Jacquet.

1. Aménagements au centre sportif d’Érezée

Lors de la dernière séance en date, les administrateurs du centre sportif d’Érezée avaient le sourire en présentant les bons résultats de l’année écoulée. Le centre sportif connaît le succès avec de très bons chiffres de fréquentation. Qui devrait encore s’accentuer à l’issue des différents aménagements en voie de finition. "Une agora couverte permettant la pratique de diverses disciplines telles que minifoot ou basket-ball a été construite en annexe au centre sportif, présente le bourgmestre. Les parkings ont été réaménagés. Les abords du terrain de football ont également subi un lifting avec une nouvelle tribune en lieu et place de l’ancienne, l’aménagement d’un petit terrain d’entraînement pour les jeunes et l’éclairage du terrain A désormais passé au LED moins énergivore. à proximité, les terrains de tennis ont également été rénovés et une plaine de jeux a été aménagée à l’arrière du bâtiment de la Noiseraie. Terminons avec l’aménagement d’une piste finlandaise avec parcours VITA intégré."

D’importants travaux d’aménagements se terminent au centre sportif d’Érezée avec notamment une piste norvégienne et des places de parking, visibles sur cette photo. ©-ÉdA

Ces travaux exécutés par la firme TVB et l’entreprise Roberty sont estimés à 1 564 000 € avec un large subside Infrasports d’environ 800 000 €. "Ces travaux constituent le point d’orgue de ce site dédié au sport et qui permet à Érezée d’être une commune deux étoiles en matière sportive", se félicite Michel Jacquet.

2. Création d’une voie lente au Pont d’Érezée

Un impressionnant chantier que celui de la création d’une voie lentre au Pont d’Erezée. ©-ÉdA

Un peu plus bas, à proximité immédiate de la gare du Tramway touristique de l’Aisne (TTA), un chantier impressionnant de talutage est en cours, réalisé par l’entreprise Mathieu. Les engins de chantier sont en train de racler la colline pour permettre l’aménagement d’une voie lente reliant le site touristique au centre du village d’Érezée, via l’avenue du Centenaire. Coût de ce chantier: environ 235 000 € TVAC subsidié à hauteur de 170 000 € par la Région wallonne dans le cadre d’un projet voie lente. "Ce chemin permettra d’assurer la jonction avec le Ravel venant de Hotton et de Soy, explique le bourgmestre. Le début de ce chemin constituera un futur point nœud avec la future voie lente transcommunale que nous projetons avec la Commune de Manhay. Un chemin qui longera les voies du Tramway et permettra de rejoindre notamment le parc Chlorophylle. Un aménagement qui s’insérera idéalement dans le cadre du projet initié par la Maison de Tourisme Cœur de l’Ardenne prévoyant un maillage de voies lentes entre les communes d’Érezée, La Roche, Manhay et Rendeux."

3. Deux logements tremplins au presbytère de Mormont

Les travaux de transformation du presbytère de Mormont en deux logements tremplins ont débuté. ©-ÉdA

Les travaux ont enfin commencé au presbytère de Mormont dont il ne reste actuellement plus que les quatre murs extérieurs. L’image est impressionnante. "L’ancien presbytère sera transformé en deux logements tremplins qui permettront à des personnes désireuses de s’installer définitivement dans notre commune de disposer d’un logement pendant cinq ans dans l’attente de leur futur emménagement, indique Michel Jacquet. Un dossier estimé à 882 000 € TVAC et subsidié à hauteur de 530 000 € via le Plan communal de développement rural (PCDR). Une infrastructure qui s’insérera également dans le projet plus général de la place de Mormont pour laquelle nous venons d’obtenir la confirmation de la subsidiation dans le cadre de l’appel à projets"Cœur de village"."

4. Aménagement du Thier d’Aisne et création d’un pertuis à Mormont

Création d’un pertuis non loin du terrain de football de Mormont pour tenter de canaliser le cours de l’Aisne. ©-ÉdA

Un peu plus bas que la place de Mormont, la rue du Thier d’Aisne s’apprête à subir un sérieux lifting des œuvres de l‘entreprise Roberty. "Des aménagements de sécurité routière seront également placés pour y ralentir la vitesse. Des places de parking seront également créées à hauteur du cimetière. Enfin, un pertuis est actuellement en chantier à proximité du terrain de football de Mormont, sur le site de confluence entre l’Aisne et l’Estinale, afin de canaliser et dévier le cours de l’Aisne et ainsi permettre au club de football d’éviter ou de minimiser les conséquences d’éventuelles futures inondations", conclut le bourgmestre Michel Jacquet. Un chantier estimé à 987 000 € TVAC avec un subside de 530 000 € dans le cadre du plan communal d’investissements (PIC) et une dépense d’ORES de 100 000 € pour l’enfouissement du câblage. Fin de ces travaux prévue en 2024.