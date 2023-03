Première balade pour la vie à Biron au profit du Télévie

Le dimanche 16 avril, un collectif de villageois de Biron (Érezée) lance la première édition de sa "Balade pour la vie" dont tous les bénéfices seront reversés pour le Télévie. Cette journée sera organisée à la salle Saint-Pierre de Biron. "Nous avions vraiment à cœur d’organiser cette journée, explique Charlotte Cambron, l’une des membres du collectif organisateur. Notre maman a été atteinte du cancer il y a peu et nous tenions vraiment à agir dans le cadre de la lutte contre cette maladie, qui touche de trop nombreuses personnes. Mon papa Vincent avait déjà l’habitude d’organiser des balades à cheval au départ du village. C’est donc tout naturellement que nous avons eu l’idée d’en organiser une nouvelle au profit du Télévie. Au cours de cette grande journée de solidarité, nous organiserons également une marche et un dîner. Une dizaine de personnes nous ont rejoints pour organiser et mener à bien ce projet que nous espérons récurrent."