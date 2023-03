Tramway touristique de l’Aisne (TTA): les Communes d’Érezée et de Manhay reprennent la main pour relancer la machine

Depuis quelques années, on n’entend plus trop résonner les sifflets et les wagons du Tramway touristique dans la vallée de l’Aisne. Les Communes d’Érezée et de Manhay ont décidé de reprendre la main de l’ASBL qui assurait jusqu’ici la gestion du Tramway touristique de l’Aine. Un bel atout touristique que les deux Communes entendent bien valoriser et redynamiser. "Il s’agit effectivement d’un outil touristique à fort potentiel, confie le bourgmestre Michel Jacquet. C’est pourquoi, en concertation avec la Commune de Manhay, nous avons décidé de relancer la machine en reprenant la main de l’ASBL existante qui, dernièrement, a connu quelques difficultés. La volonté est de partager et valoriser ce patrimoine en donnant la priorité aux véhicules historiques qui ont effectivement roulé sur cette ligne, mais aussi en trouvant des idées pour y organiser des activités plus régulières. La priorité initiale sera de convenir d’un plan financier et d’une ligne de conduite pour les cinq prochaines années, car des investissements il y aura forcément pour redynamiser l’outil."