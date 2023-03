Week-end de fête pour la Saint Joseph à Hazeilles et Erpigny (Érezée)

Les festivités ont débuté vendredi par le grand feu, allumé par Anne Jonckers et Pierre-Yves Raets, un couple récemment arrivé à Hazeilles. Un spectacle pour enfants et une soirée dansante étaient également au programme. Le samedi, après une messe au château d’Erpigny, les habitants se sont réunis autour d’un bon repas et d’un après-midi bonne franquette où les jeux d’antan étaient de sortie. Le week-end s’est terminé par un tournoi de couyon dimanche.