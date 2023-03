Le grand feu a illuminé la place du village de Mormont (Érezée)

Un succès pour le tout nouveau comité du village qui a pris ses fonctions il y a tout juste un an. Le feu a été bouté par Héloise et Pierre, les récents jeunes mariés du village. Outre le grand feu, les enfants de l’école ont dansé dans la rue. Les enseignants, avec l’aide des parents, avaient, quant à eux, préparé une petite restauration (crêpes, soupes, pains saucisses,). Un concours de déguisement pour petits et grands a aussi été organisé avec de beaux lots à la clé.