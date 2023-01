L’entreprise Collignon Eng. à Briscol (Érezée), 75 ans sans lâcher prise

Mutation technologique et énergétique

Alors qu’elle vient tout juste de fêter son 75e anniversaire en décembre dernier, l’entreprise poursuit son expansion. "Nous avons connu une décennie 2010 plutôt difficile, notamment en raison de la crise de 2008 qui a contracté le marché, explique Stéphane Janssens, l’administrateur-délégué de la SA Collignon Eng. Depuis 2016, nous avons opéré une réorganisation de notre entreprise et réussi une mutation en nous appuyant sur les évolutions technologiques les plus modernes en matière informatique et numérique. Notre métier a énormément évolué en 75 ans Aujourd’hui, notre entreprise compte 350 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 51 millions d’€. Nous sommes actuellement présents sur trois sites en Wallonie: notre siège social historique à Érezée, mais aussi à Nivelles et Grâce-Hollogne. Nous sommes également en train de nous constituer sous forme de pôle avec l’apport de deux sociétés Flexim (maintenance multitechniques) et Solufak (audiovisuel,…) qui gravitent autour de Collignon Eng, Ce qui nous permet d’élargir notre panel de services et de toucher de nouveaux marchés de pointe."

L’entreprise Eiffage Collignon Eng. a célébré son 75e anniversaire en décembre dernier au WEX devant 450 collaborateurs et en présence du ministre Willy Borsus. ©Denis Esser

Partout en Wallonie et à Bruxelles

Véritable multispécialiste dans le secteur de l’énergie, la SA Collignon Eng. est présente sur de nombreux chantiers d’envergure partout en Wallonie et à Bruxelles. "L’un de nos principaux centres d’activités est le secteur hospitalier, souligne Stéphane Janssens. Nous sommes actuellement présents sur le chantier de construction d’une nouvelle aile de l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Nous sommes également actifs dans le secteur des systèmes de sécurité pénitentiaire. C’est ainsi que, via Flexim, nous assurons la maintenance de la prison de Marche, mais encore à Tournai et Nivelles et venons de décrocher celle de Ittre. Parmi nos grands chantiers actuels, citons encore le cyclotron pour l’Institut des radioéléments à Fleurus. Nous travaillons également toute l’année pour la centrale nucléaire de Tihange, mais encore sur des immeubles de bureaux à Bruxelles…"

À la pointe du renouvelable

L’entreprise Collignon est également aujourd’hui tournée vers le secteur des énergies renouvelables. "Nous sommes ainsi à la pointe concernant les bornes de chargement pour véhicules électriques. Nous venons d’ailleurs de concevoir un système intelligent de gestion de bornes de chargement, baptisé ‘’Smart Care-E’’, que nous venons de breveter. Ce système permet d’optimiser la consommation électrique en stockant et consommant l’énergie au meilleur moment, permettant ainsi de substantielles économies", conclut l’administrateur-délégué.

L’entreprise Collignon Eng. recense actuellement 350 collaborateurs. ©-ÉdA

Stéphane Janssens (à droite), l’administrateur-délégué de Collignon, est toujours à la recherche de divers profils. ©-ÉdA

Histoire d’une entreprise, de 1947 à 2022

La société Collignon, électricité générale, a été fondée, en 1947, à Mormont (Érezée) par Robert Collignon. Il exerce longtemps son métier d’électricien-installateur en solo avant de s’entourer de deux collaborateurs dans les années 60 et de nourrir les premiers projets d’extension en 1967 en acquérant un immeuble à Briscol (Érezée) là où se trouve encore le siège social de l’entreprise aujourd’hui.

Les années 70 marquent le début de l’expansion de l’entreprise familiale avec l’arrivée de Gérard, le fils de Robert. De 4 ouvriers, l’entreprise passe en quatre ans à 25 collaborateurs. En 1980, l’entreprise prend le statut de société anonyme et accélère encore son expansion.

Les années 90 et 2000 seront marquées par une série d’acquisitions qui vont faire évoluer Collignon d’un acteur régional important à un leader dans le domaine des installations électriques.

Depuis 2007, Collignon Eng. fait partie du groupe français Eiffage, leader européen dans le domaine des grands travaux de construction et d’infrastructure. L’entreprise dispose aujourd’hui de 350 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 51 millions d’€.