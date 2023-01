Enquête dans le bayou pour Warnauts et Raives dans le 4e tome de Purple Heart: Jambalaya Blues (Vidéo)

Guy Servais, alias Raives, avec votre fidèle comparse Éric Warnauts, vous venez de livrer le 4e tome de Purple Heart, votre série de polars au cœur de l’Amérique des années 50. à quoi est confronté cette fois votre héros Josuah Flanagan ?

Notre détective Josuah Flanagan se remet doucement des blessures subies lors de sa rencontre avec la Mafia dans le 3e tome (NDLR: Le serment de la Pieuvre) quand son acolyte Winston vient le trouver au sujet de la disparition inquiétante de sa nièce Amber. Partie de Chicago, la jeune femme est descendue en Louisiane pour protester contre les sévices qu’y infligent les ségrégationnistes blancs à ceux et celles qui, comme elle, font partie de ces Noirs, descendants des esclaves africains. Bien que signalée, cette disparition est loin d’être une priorité pour la police locale. Et quand on sait que les membres du Ku Klux Klan ne rôdent pas bien loin… Pas question donc pour Josuah de laisser son copain Winston s’y rendre seul.

Amber, jeune afro-américaine, disparaît dans le bayou de Louisiane, victime de membres du Ku Klux Klan: une nouvelle enquête débute pour Josuah Flanagan et Winston. ©-Warnauts et Raives

Une fois de plus, vous poursuivez votre exploration des États-Unis dans les années 50. Après Hawaii, New-York et la Mafia, c’est cette fois dans les bayous de Louisiane en plein cœur d’une époque charnière que vous plongez vos deux héros…

Nous sommes dans les années 50 et dans le Sud, les revendications des droits civiques ont exacerbé les tensions raciales. Aux États-Unis, c’est en effet l’époque de l’arrestation de Rosa Parks, du boycott des bus à Montgoméry, le meurtre atroce du jeune Emmett Till dans le Mississippi, le début de la déségrégation scolaire.

Sur la couverture de ce nouvel album, un sticker annonce la dernière enquête de Josuah Flanagan ?

Disons qu’il s’agit de la fin d’une époque. Mais, avouons que pour Warnauts et moi, cette série Purple Heart est loin d’être finie. Disons qu’il s’agit ici de mettre cette série en pause pour pouvoir nous lancer dans un nouveau projet. Quand nous la reprendrons, nous pourrons la redémarrer dans les années 60, période charnière également qui nous permettra là aussi d’explorer bien des thématiques: Cuba, l’assassinat de Kennedy, le début de la guerre du Viet-Nam….

Vous venez d’évoquer de nouveau projets pour votre duo. Quels sont-ils ?

Nous sommes actuellement plongés dans l’écriture et le dessin d’une nouvelle série qui constituera au minimum un diptyque qui se déroulera au début des années 40 en Angleterre, en pleine Deuxième Guerre Mondiale. Une période charnière de ce conflit mondial et qui fera quelque peu écho avec la situation de la guerre en Ukraine. Une série qui fera également la part belle à des scènes de guerre aériennes. C’est un projet qui nécessite beaucoup de documentations. Le premier tome devrait sortir en septembre 2024. Par ailleurs, des rééditions de nos albums Congo 40 et Fleurs d’ébène sont prévues dans le courant de l’année aux éditions Daniel Maghen.