Érezée: « Un budget 2023 sain, réaliste mais difficile à boucler », selon le bourgmestre Michel Jacquet

Le président du CPAS Julien Peter présente le budget 2023 du CPAS "marqué évidemment par les crises successives et les augmentations qui pèsent sur celui-ci. C’est pourquoi l’intervention communale envers le CPAS passe de 400 000 à 500 000 €. Il s’agit d’un budget réaliste, non farfelu avec lequel nous essaierons de tenir le cap en attendant des jours meilleurs"

Le conseiller Jean-Marie Martin (min.-Vivr’Action) souligne ce chiffre positif: "L’intervention de la Commune envers les Arches d’Amonines ne s’élève plus qu’à 50 000 €, preuve de la bonne santé de la maison de repos et de soins (MRS) d’Amonines".

Au vote du budget du CPAS, c’est l’unanimité

Michel Jacquet entame ensuite la présentation du budget 2023. "C’est le budget le plus difficile que j’ai eu à boucler depuis que je suis bourgmestre. Où l’on s’en sort avec un petit boni anecdotique. Il s’agit néanmoins d’un budget sain et réaliste qui tient compte des indexations salariales et des données toujours fluctuantes en matière d’énergie et carburants, qui tient compte aussi de l’augmentation du coût de certains projets. Mais si la situation devait empirer, ce serait alors l’heure des choix."

Jean-François Collin, pour la minorité Vivr’Action commente ce budget communal: "Nous comprenons que la période est très compliquée et qu’il est très difficile d’élaborer un budget avec la situation économique actuelle et les difficultés internes à l’administration avec les procédures de recrutement en cours. C’est pour cette raison que nous avons eu l’impression, à sa lecture, qu’il a été réalisé dans une certaine précipitation avec de nombreuses imprécisions et des copier-coller par rapport au budget 2022. Raisons pour lesquelles nous nous abstiendrons."